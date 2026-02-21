Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny, pokud neobnoví tranzit ropy
- Slovenský premiér Robert Fico varoval Ukrajinu, že pokud do pondělí neobnoví tranzit ropy přes ropovod Družba, zastaví Slovensko nouzové dodávky elektřiny do ukrajinské sítě.
- Dodávky ruské ropy přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska ustaly po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
- Slovensko i Maďarsko už dříve reagovaly pozastavením vývozu nafty na Ukrajinu.
Slovenský premiér Robert Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska, pokud Kyjev v pondělí neobnoví tranzit ropy na Slovensko. Plyne to z dnešního Ficova prohlášení, které má ČTK k dispozici. Dodávky ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
"Pokud v pondělí nebudou obnoveny dodávky ropy na Slovensko, požádám SEPS o zastavení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu. Jen za leden 2026 bylo těchto nouzových dodávek potřebných ke stabilizaci ukrajinské energetické sítě dvakrát více než za celý rok 2025," napsal Fico v prohlášení, které ČTK poskytl úřad slovenské vlády.
Společnost SEPS, kterou vlastní slovenský stát, provozuje na Slovensku elektrickou přenosovou soustavu.
Fico tvrdil, že Slovensko dělá pro Ukrajinu více než některé jiné země a že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se chová vůči Bratislavě zlomyslně. Fico znovu kritizoval Ukrajinu, která se od února 2022 brání vojenské invazi Ruska, za to, že před více než rokem neprodloužila smlouvu s Moskvou o tranzitu ruského zemního plynu přes své území na Slovensko.
Podle světových médií byly důvodem přerušení provozu ropovodu Družba útoky Ruska. Fico tento týden před novináři ale tvrdil, že není zřejmé, kdo ropovod poškodil. Bratislava také uvedla, že Kyjev opakovaně odkládá zprovoznění Družby. Podle pátečního vyjádření slovenského ministerstva hospodářství ukrajinská strana posunula obnovení dodávek na příští úterý.
Fico dříve řekl, že Kyjev z politických důvodů blokuje obnovení dodávek ropy. Podobně se vyjádřilo tento týden i Maďarsko. Jeho ministr zahraničí Péter Szijjártó hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie.
Slovensko a Maďarsko už ve středu shodně oznámily zastavení vývozu nafty na Ukrajinu. Budapešť pak uvedla, že zvažuje také zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba.
Slovensko a Maďarsko i po ruské vojenské invazi na Ukrajinu kupovaly ruskou ropu. Fico a jeho maďarský kolega Viktor Orbán dlouhodobě zpochybňují sankce EU proti Moskvě za její agresi vůči sousední zemi. Například Česko na surovině z Ruska již není závislé a ropu dostává západní trasou.
Slovenská vláda ve středu kvůli přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vyhlásila stav ropné nouze. Současně umožnila bratislavské rafinerii Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL, čerpat z nouzových rezerv státu až 250.000 tun ropy. Stejné množství ropy vyčlenilo ze svých strategických rezerv také Maďarsko; přednostní přístup k surovině bude mít MOL.
Slovnaft už dříve oznámil, že pracuje na dodávkách ropy prostřednictvím ropovodu Adria, který vede z Chorvatska. Chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar pak uvedl, že jeho země nepovolí přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko.