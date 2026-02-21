Proč chce vláda vykoupit ČEZ? Rizika teď nese jen stát, cílem není zlevňovat, říká Havlíček
- Podle vicepremiéra Karla Havlíčka už energetika není skutečný trh: nové zdroje vznikají jen s garancemi státu, který nese hlavní investiční riziko.
- Minoritní akcionáři ČEZ mají v tomto modelu prakticky jistou návratnost bez odpovídajícího rizika, což podle vlády nedává smysl.
- Proto chce kabinet převzít kontrolu nad výrobní částí ČEZ, ne kvůli trvalému zlevňování elektřiny, ale kvůli řízení krizí a výstavbě zdrojů.
Energetika se změnila. Zatímco stát při výstavbě zdrojů nese podle ministra Karla Havlíčka klíčové riziko, minoritní akcionáři ČEZu mají garantovanou návratnost. Právě proto chce vláda Andreje Babiše převzít kontrolu nad výrobní částí firmy. Zestátnění nemá sloužit k trvalému zlevňování elektřiny, ale k větší manévrovací schopnosti v krizích a při výstavbě nových zdrojů.
Havlíček říká, že evropská energetika přestala být skutečným trhem. Nové zdroje – od jádra po plyn – vznikají jen s garancemi státu, který také přebírá výraznou část investičního rizika.
„Už se nepohybujeme v tak tržním prostředí jako v minulosti,“ vysvětluje ministr. V takovém modelu přestává dávat smysl, aby si stát nechával strategickou infrastrukturu v režimu, kde se o zisk dělí s minoritními akcionáři.
„U společnosti, kde máme zhruba třicet procent privátních investorů, oni v podstatě žádné riziko už nenesou. Proto dává smysl, aby ten stát to ovládl,“ dodává k plánům na rozdělení a zestátnění ČEZu.
Dokáže Česko odejít od uhlí, aniž by se stalo dovozcem elektřiny? Proč podle Havlíčka potřebuje česká ekonomika zahraniční pracovníky – a kolik lidí zneužívá sociální systém? A jak chce vicepremiér bez zvyšování daní konsolidovat veřejné finance v době rekordních investic? Pusťte si celý pořad.