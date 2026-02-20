Aktualizováno: Trump překročil své pravomoci, jeho cla jsou nezákonná, rozhodl soud
- Nejvyšší soud USA potvrdil, že Donald Trump překročil pravomoci, když zavedl cla na základě zákona IEEPA z roku 1977. Ten se totiž na cla nevztahuje.
- Podle soudu má pravomoc zavádět cla Kongres, nikoli prezident; IEEPA nedává Bílému domu oprávnění cla uvalovat.
- Rozhodnutí vítají demokraté i průmysl, EU rozsudek analyzuje a zůstává v kontaktu s americkou vládou.
Americký nejvyšší soud v pátek poměrem šesti ku třem označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný, informuje agentura AP.
Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když cla zavedl na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích z roku 1977. Podle soudu se totiž jmenovaný zákon na zavádění dovozních cel nevztahuje. Pravomoc zavádět cla má podle ústavy Kongres.
Soudci v rozhodnutí, jehož autorem byl předseda Nejvyššího soudu John Roberts, potvrdili rozhodnutí nižšího soudu, že Trumpovo použití tohoto zákona z roku 1977 překročilo jeho pravomoci. Soudci rozhodli, že sporný zákon – Zákon o mezinárodních nouzových ekonomických pravomocích (IEEPA) – Trumpovi neuděluje pravomoc, kterou údajně uvalovat cla, informuje Reuters.
„Naším dnešním úkolem je rozhodnout pouze o tom, zda pravomoc ‚regulova dovoz‘, jak byla prezidentovi udělena v IEEPA, zahrnuje i pravomoc uvalit cla. Nezahrnuje,“ napsal Roberts v rozhodnutí a citoval text zákona, o kterém Trump tvrdil, že ospravedlňuje jeho rozsáhlá cla. Bílý dům se k rozhodnutí bezprostředně nevyjádřil. Demokraté a různé průmyslové organizace výsledek vítají.
EU analyzuje rozsudek Nejvyššího soudu USA, který označil Trumpova plošná cla za nezákonná. Spolu s Británií zůstává v kontaktu s americkou vládou.