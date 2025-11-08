Fico věří v utužování spolupráce V4. Dosluhující česká vláda ji podle něj destruovala
Slovenský premiér Robert Fico očekává, že příští česká vláda podpoří spolupráci zemí Visegrádské čtyřky (V4), do které kromě Česka a Slovenska patří ještě Maďarsko a Polsko. Politika končící vlády Petra Fialy podle něj naopak vedla prakticky k destrukci V4, uvedl v rozhlasovém diskusním pořadu veřejnoprávní stanice STVR.
„V4 přestala existovat i s obrovským přičiněním právě vlády, která odchází. Věřím, že nová vládní politika, která v České republice přichází, myšlenku V4 obnoví. Pro přežití takových zemí jako je Slovensko, Česká republika, Maďarsko, ale i Polsko, byť je velké, je V4 nevyhnutelným životním předpokladem," uvedl Fico.
Vítěz českých sněmovních voleb, hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše, už uzavřel koaliční smlouvu s hnutím SPD a s Motoristy. Nová vládní koalice by měla vystřídat kabinet dosluhujícího ministerského předsedy Petra Fialy. Babiš dříve tento týden zdůraznil potřebu obnovy spolupráce V4.
Země V4 dříve rozdělil názor na vojenskou pomoc Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Bratislava i Budapešť dodávky zbraní Kyjevu kritizují. Fialova vláda zase loni v březnu přerušila mezivládní konzultace se Slovenskem, což zdůvodnila právě rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová témata zahraniční politiky. Babiš už dal najevo, že v případě složení nového kabinetu mezivládní konzultace se Slovenskem obnoví.