Firmy si musí vybrat mezi Ruskem a Západem, říká americký politik | E15.cz

Varování pro podniky, co zůstávají v Rusku

Největší světové firmy si musí vybrat, zda chtějí podnikat v Rusku, nebo v západních zemích. Prohlásil to náměstek americké ministryně financí Wally Adeyemo. Zároveň dodal, že Spojené státy a jejich spojenci se chystají uvalit na Moskvu další hospodářské sankce. Společnosti, které zůstávají na ruském trhu, podle Adeyema pomáhají Rusům v invazi na Ukrajinu. Náměstek rovněž varoval ruské oligarchy. „Přijdeme si pro váš majetek,“ řekl Adeyemo. Rusko po vypuknutí války na Ukrajině opustily stovky nadnárodních firem, případně v zemi omezily své aktivity. Řada známých značek však z tamního trhu stále neodešla. Je mezi nimi například americký řetězec rychlého občerstvení Burger King či britský prodejce oblečení a potravin Marks & Spencer.

Polsko zakázalo dovoz ruského uhlí

Polská vláda v úterý schválila návrh zákona, který zakazuje import uhlí z Ruska. Jedná se o reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. „Nemůžeme déle čekat na rozhodnutí Evropské unie. Uvědomujeme si, že to může vzbuzovat právní pochybnosti, bohužel opodstatněné pochybnosti,“ uvedl vládní mluvčí Piotr Müller. Polsko patří mezi země, které v unii nejhlasitěji prosazují embargo na dovoz ruských energetických surovin. Zatím se jim však pro tyto plány nepodařilo najít dostatečnou podporu. Proti jsou zejména Německo a Maďarsko. Polsko dováží ze zahraničí přibližně pětinu ze své veškeré spotřeby uhlí. Většinu právě z Ruské federace.

Burzy s cennými papíry rostly, dařilo se automobilkám

Akciové trhy v USA v úterý posílily. Investoři vyhlížejí s nadějemi k mírovým rozhovorům mezi Ukrajinou a Ruskem v Turecku. Index S&P 500 se zvýšil o 1,23 procenta. Dow Jones přidal 0,97 procenta a Nasdaq Composite vzrostl o 1,84 procenta. Ještě optimističtěji vypadala situace na burzách v západní Evropě, kde se včera dařilo především výrobcům automobilů. Německý benchmark DAX zpevnil o 2,79 procenta. Francouzský CAC 40 si připsal dokonce 3,08 procenta. Ve výrazném zisku uzavřel také nizozemský AEX (+2,05 procenta), britský FTSE 100 (+0,86 procenta) a panevropský STOXX Europe 600 (+1,74 procenta).

Alibaba investuje do virtuální reality

Čínský e-commerce gigant Alibaba Group investuje šedesát milionů dolarů, asi 1,3 miliardy korun, do startupu Nreal, který se specializuje na výrobu brýlí pro virtuální realitu. Nreal použije prostředky na výzkum a také k expanzi na nové trhy, včetně čínského, k níž má dojít už během letošního roku. Společnost zatím prodává své produkty například ve Spojených státech, Španělsku, Japonsku a Jižní Koreji. Pro Alibabu je zmiňovaná investice dalším krokem ve snahách o budování vlastního metaverza, propojeného digitálního světa. V roce 2022 má čínský technologický gigant uvést na trh vlastní brýle pro virtuální realitu.

Shanghai expands lockdown to more areas as new local cases hit 5,982 https://t.co/pz0okFzMUk pic.twitter.com/AW8a1CZodq