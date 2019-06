Francie zakáže ničení neprodaného zboží | E15.cz

Ve Francii bude do dvou až čtyř let zakázáno ničení nového neprodaného zboží, jako je oblečení, hygienické potřeby, kosmetika a elektronika. Oznámil to premiér Édouard Philippe. Francie bude podle něj první zemí na světě, která tomuto ukázkovému příkladu plýtvání učiní přítrž.