Summit NATO teď není téma, Motoristé nerozchodili, že Pavel nejmenoval Turka ministrem, řekl Babiš
- Spor o vedení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře vláda zatím nechce řešit.
- Babiš uvedl, že téma odloží nejméně do květnového jednání ministrů zahraničí a Marka Rutteho ve Švédsku.
- Prezident Pavel chce delegaci vést, zatímco ministr zahraničí Macinka je proti.
Složení delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře není pro vládu tématem, protože do jeho konání zbývají tři měsíce. Novinářům to po pondělním zasedání kabinetu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho 20. května ve Švédsku.
Prezident Petr Pavel minulý týden v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát v čele české delegace. Babiš v polovině března řekl, že by měl na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Nyní uvedl, že nemá v úmyslu si s prezidentem vyměňovat názory na ústavu přes média.
Macinka dříve prohlásil, že by na summit prezident reprezentující podle něj opozici neměl jezdit a Česko mají reprezentovat zástupci vlády. Poslanec Filip Turek (za Motoristy) v neděli v televizi CNN Prima News připustil, že Macinkův postoj souvisí s nejmenováním Turka ministrem.
Premiér Babiš nyní připustil, že Motoristé Turkovo nejmenování „nerozchodili“. Zároveň prohlásil, že na summit pojede vládní delegace. „Neumím si představit, co by tam dělal prezident, nedává to logiku nejen kvůli bezpečnosti,“ prohlásil po jednání vlády.