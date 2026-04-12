Magyarova Tisza míří k ústavní většině, Orbán po 16 letech končí ve vládě
Strana Tisza vedená Péterem Magyarem má výrazný náskok nad Fideszem premiéra Viktora Orbána.
Ukazují to údaje maďarského volebního úřadu po sečtení 98,9 procenta okrsků.
Tisza by získala podle úřadu 138 z 199 mandátů, což by jí stačilo na ústavní většinu. Druhý Fidesz by měl získat podle propočtů 55 mandátů.
Voliči v Maďarsku volí poslance v jednomandátových obvodech podle principu, že kandidát s nejvyšším počtem hlasů získává mandát za daný obvod, a pak v rámci celostátní kandidátky. Straně Tisza pomohl k velkému počtu křesel v parlamentu především úspěch v jednomandátových obvodech. Strana získala 93 ze 106 mandátů v těchto obvodech, Fidesz pak zbylých 13.
V některých jednomandátových obvodech je však výsledek poměrně těsný. V 16 z nich je rozdíl mezi prvním a druhým místem méně než dva tisíce hlasů a teoreticky by tak výsledek mohly zvrátit ještě nezapočítané hlasy. V osmi těchto obvodech vede Tisza, v osmi Fidesz.
V celostátním hlasování pak strana Pétera Magyara získala 3,1 milionů hlasů a strana Viktora Orbána 2,25 milionu hlasů. Do parlamentu se podle volebního úřadu dostala i strana Naše vlast, která dostala 5,8 procenta hlasů a šest mandátů.
Nejvíce voličů od pádu komunismu
V nynějších volbách se rozhodovalo o tom, zda národněkonzervativní Fidesz po 16 letech skončí u moci a vystřídá ho středopravicová Tisza někdejšího Orbánova spolupracovníka, později kritika a vyzyvatele Pétera Magyara. Už během odpoledne se ukázalo, že hlasovat přišlo nejvíce voličů od pádu komunismu.
Orbán Maďarsko po roce 2010 proměnil v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality. To Maďarsko přivedlo do sporů s Evropskou unií. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a platí za věrného spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Magyar lidem slibuje změnu režimu vytvořeného Orbánem, boj s korupcí nebo nápravu vztahů s EU. Magyar v neděli večer na facebooku oznámil, že mu současný maďarský premiér Viktor Orbán blahopřál k vítězství v parlamentních volbách. Orbán uznal, že výsledek voleb je jasný a dodal, že bude Maďarům sloužit z opozice.
Magyarovi k volebnímu vítězství pogratuloval také premiér Andrej Babiš, který respektuje výsledek a těší se na spolupráci. Magyarovi blahopřál také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a další.