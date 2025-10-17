Putin informoval Orbána o čtvrtečním telefonátu s Trumpem
Ruský prezident Vladimir Putin informoval maďarského premiéra Viktora Orbána o hlavních bodech svého telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na svém webu to v pátek uvedl Kreml. V přípravách na summit mezi oběma lídry, který by se mohl uskutečnit v Budapešti, se zaměřili na možné kroky k mírovému urovnání ukrajinské krize.
„Vladimír Putin poznamenal, že v průběhu nadcházejících kontaktů s americkými představiteli se předpokládá projednání algoritmu dalších kroků v kontextu hledání cest k mírovému urovnání ukrajinské krize s ohledem na uspořádání rusko-americké schůzky na nejvyšší úrovni," uvedl Kreml po telefonátu mezi Putinem a Orbánem. Termín „ukrajinská krize" Moskva používá pro svou invazi na Ukrajinu, kterou v únoru 2022 rozpoutala nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.
Putin si s Orbánem podle Kremlu telefonoval na žádost maďarské strany. Maďarský premiér vyjádřil ochotu zajistit podmínky pro uspořádání možného rusko-amerického summitu v Budapešti, sdělil dále Kreml. Maďarský premiér ve svém příspěvku na facebooku neposkytl o telefonickém rozhovoru s ruským prezidentem další podrobnosti, napsala agentura Reuters.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes podle agentur AFP a Reuters uvedl, že summit by se mohl uskutečnit do dvou týdnů nebo trochu později, ale že je zapotřebí ještě hodně věcí vyřešit.
„(Ruský) ministr zahraničí (Sergej) Lavrov a (americký) ministr zahraničí (Marco) Rubio na tom začnou pracovat. Je mnoho otázek, je třeba určit vyjednávací týmy a tak dále," sdělil Peskov.
Telefonát trval několik hodin
Plánované setkání mezi Trumpem a Putinem v Budapešti oznámil americký prezident ve čtvrtek na své sociální síti Truth Social poté, co se svým ruským protějškem několik hodin telefonoval. Rozhovor se uskutečnil z iniciativy ruské strany a Putin přesvědčoval Trumpa, že dodávka amerických střel s plochou dráhou letu Tomahawk Ukrajině by uškodila mírovému procesu a rusko-americkým vztahům.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je nyní ve Washingtonu, kde se v pátek s Trumpem setká. Očekává se, že ho požádá právě o americké střely Tomahawk. Zelenskyj si od toho slibuje vyvinutí tlaku, který by Rusko donutil válku ukončit. Na Rusko bude fungovat jazyk síly a spravedlnosti, uvedl na síti X ukrajinský prezident po příletu do USA. Moskva teď spěchá, aby obnovila dialog, když slyší o střelách Tomahawk, napsal.