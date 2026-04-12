Volby v Maďarsku skončily, provázela je mimořádná účast
- V Maďarsku skončily parlamentní volby, jejichž výsledek určí další osud premiéra Viktora Orbána vládnoucího od roku 2010.
- Vzbudily rekordní zájem voličů, do 18:30 přišlo hlasovat 77,8 procenta voličů.
- Před čtyřmi lety jich bylo o deset procentních bodů méně.
Voliči rozhodovali o tom, zda premiér Viktor Orbán získá páté funkční období, anebo po 16 letech skončí jeho Fidesz ve vládě. Nezávislé průzkumy slibují vítězství opoziční strany Tisza někdejšího Orbánova spolupracovníka, později kritika a vyzyvatele Pétera Magyara.
Účast odpovídá významu nedělního hlasování, které například agentura DPA označila za nejdůležitější od přechodu země k demokracii v letech 1989-1990. Význam voleb podle komentátorů přesahuje maďarské hranice. Dvaašedesátiletý Orbán udržuje vřelé vztahy jak s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, tak se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, navzdory ruské válce proti Ukrajině, které Budapešť blokuje klíčovou půjčku Evropské unie. Orbánův model „neliberální demokracie" pokládají mnohá krajně pravicová hnutí ve světě za inspirující vzor.
Orbán odpoledne na facebooku uvedl, že „pokud chceme ochránit bezpečnost Maďarska, nesmí žádný vlastenec zůstat doma". Magyar zase vzkázal, že „každý hlas může být rozhodující".
Sledování hlasování
Server Politico píše, že obě hlavní strany se vzájemně obviňují z volebních podvodů a odborníci varují, že výsledek voleb se může stát předmětem soudních sporů bez ohledu na to, kdo vyhraje. V Maďarsku jsou stovky mezinárodních pozorovatelů, Orbánův tábor ale vytvořil vlastní monitorovací skupiny.
Asi desítka europoslanců z pravicové frakce Patrioti pro Evropu, jejíž součástí je Fidesz nebo české ANO, se také zaregistrovala ke sledování hlasování. Experti podle Politica upozorňují, že se tak připravuje půda pro střet názorů mezi pozorovateli blízkými Fideszu a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, kterou maďarská vláda označuje za zpolitizovanou.
Tisza i Fidesz vyzývají své stoupence, aby hlásili jakékoliv nekalosti při volbách. Orbánův mluvčí Zoltán Kovács už dnes obvinil Tiszu, že se v případě prohry chystá zaútočit na sídlo vlády. Podotkl, že Magyarova strana svůj volební večer naplánovala na místě jen několik ulic od Orbánovy rezidence. "Stačí malá procházka, aby se dav sledující výsledky pustil do akce," varoval Kovács podle Politica.
Národní volební úřad (NVI) předpokládá, že okolo 20:00 začne se zveřejňováním průběžných výsledků.