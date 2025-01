Nastupující americký prezident Donald Trump dává stále více najevo, že jeho zájem o Grónsko je skutečně vážný. V úterý nevyloučil, že by k jeho zisku mohl využít vojenský či ekonomický nátlak. Pozornost vzbudila i nynější návštěva jeho syna Donalda v tomto dánském autonomním území. Z Evropské unie už zaznívají hlasy, že sedmadvacítka nepřipustí, aby jiné země ohrožovaly suverenitu členských států. Trump však označuje vlastnictví arktického ostrova za absolutní nutnost pro bezpečnost USA. Jde mu nejspíš strategickou polohu Grónska i o jeho přírodní zdroje.

Trump v poslední době bombarduje svět výroky týkajícími se ledového území. „Grónsko je úžasné místo a jeho lidu by velmi prospělo, pokud a až se stane součástí naší země,“ napsal v pondělí na své sociální síti Truth Social. „Je to dohoda, která se musí uskutečnit,“ konstatoval v úterý, kdy na ostrov přiletěl jeho syn. Ten se sice snažil vyvracet dohady o tom, že na místě už jedná o nákupu teritoria, cesta však také svědčí o tom, že budoucí americká administrativa bude téma brát vážně a Evropa se na to musí připravit.

Republikán už také uvedl, že uvalí vysoká cla na Dánsko, pokud Spojeným státům odmítne ostrov odprodat. Kodaň trvá na tom, že Grónsko není na prodej. „Nemyslím si, že je cestou vpřed bojovat spolu finančními prostředky, když jsme blízcí spojenci a partneři,“ ohradila se dánská premiérka Mette Frederiksenová.

Zastání se jí už dostalo z Paříže, která je dlouhodobě kritická k transatlantickému partnerství. „Nelze samozřejmě pochybovat o tom, že by Evropská unie nechala jiné státy, ať to je kdokoli, útočit na suverenitu svých hranic. Jsme silný kontinent,“ řekl francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot.

Důvody, proč Trump stojí o Grónsko

1. Jedinečná poloha ostrova

Grónsko ležící v Severním ledovém oceánu je se svou rozlohou zhruba 2,2 milionu kilometrů čtverečních největším ostrovem na světě. Trvale zaledněno je kolem osmdesáti procent jeho území. Žije tam 56 tisíc obyvatel, Grónsko má vlastní vládu i parlament, má vnitřní samosprávu, v zahraniční politice ale podléhá Dánsku. Se svou polohou mezi USA a Evropou je Grónsko dlouhodobě považované za klíčové pro bezpečnost USA, zejména pro odražení potenciálního útoku z Ruska.

Na základě obranné smlouvy z roku 1951 získaly USA leteckou základnu, nyní nazývanou Pituffik Space Base, na severozápadě Grónska. Leží na půli cesty mezi Moskvou a New Yorkem a je to nejsevernější základna amerických ozbrojených sil. Je vybavena systémem varování před raketami. „USA chtějí zajistit, aby žádné nepřátelské velmoci nekontrolovaly Grónsko, protože může být oporou pro útok na USA,“ řekl CNN Ulrik Pram Gad z Dánského ústavu pro mezinárodní studia.

Donald Trump Jr. přiletěl do Grónska (letiště v hl. městě Nuuk)|Profimedia

V poslední době se přitom hovoří o tom, že Arktida je pro NATO vysoce rizikovou oblastí a aliance není na připadný střet v tomto regionu připravená. „Ruské jaderné ponorky, které jsou schopny zahájit útok na Severní Ameriku, mohou plout z Barentsova moře přes Medvědí průrvu mezi Skandinávií a norskými Špicberky a pod ledem podél pobřeží východního Grónska, aniž by byly odhaleny,“ napsala pro Foreign Policy Liselotte Odgaardová z amerického think-tanku Hudson Institute.

Takzvaný koridor GIUK, tedy oblast severního Atlantiku mezi Grónskem, Islandem a Británií, přitom leží na životně důležité trase k rozmístění amerických a kanadských sil a k zásobování severní Evropy v případě konfliktu s Ruskem. Kreml ji však může podle Odgaardové snadno narušit. Rusko navíc není jediným rizikem. V NATO zaznívají varování, že Rusku k posilování v Arktidě pomáhá Čína. Před časem vzbudila pozdvižení eskadra ruských a čínských válečných lodí u Aljašky a představitelé aliance upozorňují na vzrůstající čínskou dopravu po ruské severní mořské trase. Míní, že obchodní a vědecké aktivity Pekingu mohou být předzvěstí těch armádních.

2. Grónsko je bohaté na přírodní zdroje

Patrně neméně přitažlivá jsou pro Trumpa bohatá naleziště přírodních zdrojů v Grónsku. Patří mezi ně ropa a plyn, lithium, kobalt i kovy vzácných zemin. Řada těchto minerálů je velmi důležitá pro technologické inovace a přechod na zelenou energetiku, stejně jako pro výrobu vojenského vybavení. Grónské naleziště Tanbreez s 28 miliony tun vzácných zemin může být dokonce největší svého druhu na světě.

Západ se přitom v poslední době snaží co nejvíce snížit závislost na Číně týkající se dodávek kritických materiálů. Zvlášť, když mu Peking hrozí odstřihnutím od nich a patrně tuto páku bude chtít využít v případné obchodní válce s Washingtonem.

Ledovcová krajina v Grónsku|Profimedia

„Není vůbec pochyb o tom, že Trump a jeho poradci jsou velmi znepokojeni tím, že je Čína drží v šachu,“ řekl CNN geopolitický expert z University of London Klaus Dodds. Jenže i přírodní zdroje jsou důvodem, proč se Dánsko a EU nebudou chtít Grónska snadno vzdát, jelikož i sedmadvacítka hledá cestu k vlastní soběstačnosti.

3. Příležitosti dané klimatickou změnou

Paradoxní je, že Trump se ke změnám klimatu vyjadřuje skepticky, ale patrně si uvědomuje, že s nimi spojené tání ledovců ještě zvyšuje přitažlivost ostrova a usnadňuje přístup k jeho bohatství. Nejde však jen o minerály. Ztráta ledu otevřela lodní trasy a prodloužila dobu, po kterou je možné se plavit během léta na severní polokouli.

Arktická lodní doprava vzrostla za deset let do roku 2024 o více než třetinu. Grónsko je tak pro nastupující administrativu „dálnicí z Arktidy do USA“. Velký zájem o rozvoj arktických obchodních tras má přitom také Čína ve spolupráci s Ruskem, což souvisí i se zmíněnou vojenskou hrozbou.

Změna klimatu způsobuje tání ledovců v Grónsku.|Profimedia

Oteplování navíc skýtá možnost ušetřit za přepravu zboží. Kupříkladu plavba z Japonska do Evropy se severní cestou může zkrátit zhruba na polovinu ve srovnání s trasou přes Suezský kanál. Atraktivita této trasy roste i s tím, že se cesta kolem neklidného Blízkého východu v poslední době stala rizikovou a lodě kvůli útokům jemenských Húsiů stejně musely obeplouvat Afriku. V tomto kontextu dává smysl i to, že Trump kromě Grónska zmiňuje i zájem o Panamský průplav a rovněž o něm tvrdí, že je pro USA důležitý.