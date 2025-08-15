Tajná služba USA sprintuje s přípravami summitu Trump-Putin
Zabezpečení páteční schůzky amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce představuje pro Tajnou službu Spojených států opravdový sprint, napsala agentura Bloomberg s odvoláním na čtyři zdroje obeznámené s přípravou summitu. Vzhledem k tomu, že akce se pozdě večer SELČ uskuteční na americké půdě, mají Američané volné ruce pokud jde o přesun zbraní, komunikační techniky či zdravotnického vybavení, proti však hraje skutečnost, že Aljašku od ostatního území USA odděluje Kanada.
V největším aljašském městě Anchorage, kde se dnes setkání odehraje, je omezený počet hotelových pokojů i omezená nabídka aut k pronájmu. Vozidla potřebná pro summit i další vybavení bylo třeba na místo dopravit letecky nebo dovézt z jiných částí nejseverněji položeného amerického státu. Místo konání schůzky Trump oznámil teprve před necelým týdnem.
Výhodou pro Tajnou službu USA, která má na starosti ochranu nejdůležitějších lidí v zemi, je skutečnost, že vrcholná schůzka bude na vojenské základně Elmendorf-Richardson, která je coby aktivní součást vojenské infrastruktury uzavřená pro veřejnost.
„Jsme na vrcholu turistické sezóny, míst v hotelech je nedostatek, aut je nedostatek,“ řekl ve čtvrtek aljašský republikánský guvernér Mike Dunleavy. To, že se summit uskuteční na základně, „znamená v mnoha ohledech úlevu,“ připustil.
Bloomberg uvádí, že přípravy se do velké míry řídí protokolem amerického ministerstva zahraničí. Američané nebudou otevírat členům ruské delegace dveře a Rusové nebudou používat americká vozidla. Pokud bude před jednacím sálem rozmístěno deset amerických agentů, pak bude na druhé straně stát deset ruských agentů. „Je to člověk na člověka, zbraň na zbraň,“ popsal jeden ze zdrojů.
Ruská ochranka bude z bezprostřední blízkosti střežit každý pohyb šéfa Kremlu, zatímco Američané se budou věnovat zajištění širšího okruhu. Pohyb vozidel, ve kterých přijedou Trump a Putin, je přesně naplánován tak, aby auta jela odděleně a šlo jim poskytovat plnou ochranu
Do Anchorage dorazily stovky příslušníků Tajné služby, kteří nyní mimo jiné kontrolují křižovatky, kavárny nebo parkovací garáže.
Ubytování pro sebe se členové americké ochranky snažili najít i tam, kde obvykle bydlí turisté mířící za krásami aljašských ledovců nebo lidé potřebující přespat na služební cestě. „Většina míst byla zarezervovaná, ale podařilo se mi některé z nich umístit do jednoho domu,“ řekl realitní agent Beau Disbrow. Krátce po telefonátu od Tajné služby se mu ozval ruský konzulát v New Yorku. Už nic volného neměl, a tak Rusy odkázal na svého kamaráda, který ještě místa pro nocleh nabízel.
Trump s Putinem budou na Aljašce hovořit o možnostech ukončení války na Ukrajině, kterou ruská armáda na rozkaz šéfa Kremlu zahájila v únoru 2022. Ukrajinští zástupci pozvání k jednání nedostali.