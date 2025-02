Spojené státy od 4. března zavedou dodatečné desetiprocentní clo na dovoz zboží z Číny, oznámil ve čtvrtek prezident Donald Trump. Chce také, aby ke stejnému datu vstoupila v platnost i 25procentní cla pro Kanadu a Mexiko, o kterých informoval už dříve. Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Zdůvodnil to tím, že do USA z těchto zemí stále proudí drogy.