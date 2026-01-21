USA nepoužijí sílu k získání Grónska, prohlásil Trump v Davosu. Dány označil za nevděčníky
- Donald Trump se zhruba tříhodinovým zpožděním dorazil na Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu.
- Ve svém projevu se věnoval sporům o Grónsko.
- Na výročním zasedání také prohlásil, že se některá místa v Evropě změnila k nepoznání.
Spojené státy nepoužijí sílu, aby získaly Grónsko pod svou kontrolu. Ve středu to v Davosu na výročním zasedání Světového ekonomického fóra řekl americký prezident Donald Trump. Dosud přitom odmítal vyloučit použití armády k ovládnutí tohoto arktického ostrova, který je autonomní součástí Dánského království. V Davosu ve středu nicméně Trump opakovaně prohlásil, že USA potřebují Grónsko pro zajištění své bezpečnosti i bezpečnosti světa před mocenskými ambicemi Ruska a Číny.
Zároveň, že Spojené státy byly velmi hloupé, když Dánsku po druhé světové válce předaly zpět Grónsko a Dánové jsou podle něj nyní nevděční. Trump chce od Kodaně převzít kontrolu nad Grónskem, autonomní součástí Dánského království. Zdůvodňuje to tím, že Grónsko, které označil za velký a krásný kus ledu, USA potřebují k zajištění národní bezpečnosti.
Podle Trumpa budou USA vždy stát při NATO, ale zpochybnil závazky spojenců k Severoatlantické alianci. Podle šéfa Bílého domu Spojené státy ze strany NATO čelily neférovému zacházení.
Trump kritizoval Evropu
Trump mimo jiné ocenil výkon americké ekonomiky, kterou označil za hospodářský motor planety. Poznamenal, že rozkvět USA nastal poté, co se před rokem vrátil do Bílého domu.
„Některá místa v Evropě už ani nejde poznat. A to nemyslím pozitivně, je to naopak v negativním smyslu. Evropu miluji a chci vidět, že se Evropě daří. Nemíří ale správným směrem," řekl Trump.
Evropské problémy podle šéfa Bílého domu vycházejí ze zelené politiky a také z masového přistěhovalectví. Trump již v minulosti vyčítal Evropě podle něj přílišný důraz Evropské unie na ekologická opatření a rovněž nedostatečný boj proti nelegální migraci.
Své vystoupení v Davosu, kde na úvod pozdravil své přátele a také „několik nepřátel", což publikum přijalo se smíchem, zahájil americký prezident pochvalou amerického hospodářství. „Po roce, co jsem ve funkci (prezidenta), ekonomika vzkvétá," řekl. „Žádná inflace, vysoký ekonomický růst," poznamenal Trump s tím, že současnou vysokou úroveň hospodářského výkonu nikdo jiný než on nepředvídal.
Text průběžně aktualizujeme.