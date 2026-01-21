Trump dorazil do Švýcarska se zpožděním. Evropané čekají napjatě jeho projev o Grónsku
- Donald Trump dorazil se zhruba tříhodinovým zpožděním do Švýcarska a míří na Světové ekonomické fórum v Davosu.
- Zdržení způsobil technický problém s prezidentským letadlem, kvůli kterému odpadlo plánované setkání s německým kancléřem.
- V Davosu se čeká napjatě sledovaný projev, v němž se Trump má vrátit i k tématu Grónska a sporům s Evropou.
Prezident Spojených států Donald Trump dorazil se zpožděním kvůli problémům s letadlem přiletěl do Curychu ve Švýcarsku, odkud nyní zamíří do Davosu. Tam přednese projev na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Informovala o tom agentura AFP.
Trumpův odlet z USA doprovázely problémy s elektřinou v prezidentském letadle. Stroj se kvůli závadě musel vrátit na marylandskou základnu Andrews nedaleko Washingtonu, kde Trump přestoupil do náhradního letounu.
Americký ministr financí Scott Bessent novinářům řekl, že Trumpův program nabral asi tříhodinové zpoždění. Reuters s odvoláním na německé zdroje napsal, že prezident se kvůli tomu v Davosu nesejde s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Naopak Trumpův projev, jak uvedl Bloomberg, je stále plánován na 14:30 SEČ.
Trumpův projev především evropští státníci očekávají s napětím, neboť se předpokládá, že se v něm bude věnovat mimo jiné i Grónsku. Trump chce převzít kontrolu nad tímto arktickým ostrovem, poloautonomní částí Dánského království. Dánsko i Grónsko to odmítají, na což prezident reagoval uvalením dodatečných desetiprocentních cel na Dánsko a dalších sedm evropských zemí, které Kodaň ve sporu podpořily.