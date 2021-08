Hackeři ukradli T-Mobilu data desítek milionů klientů | E15.cz

Tálibán je odříznut od finančních zdrojů

Mezinárodní měnový fond (MMF) pozastavil veškerou finanční podporu Afghánistánu, kterou měla země obdržet na ekonomické zotavení po koronakrizi. Jedná se o reakci na násilné převzetí moci v Afghánistánu radikálním hnutím Tálibán. Blízkovýchodní republika měla 23. srpna obdržet od MMF 370 milionů dolarů, více než osm miliard korun. Oznámení přichází krátce poté, co vláda amerického prezidenta Joea Bidena prohlásila, že zmrazí veškerá aktiva, která má afghánská vláda ve Spojených státech a v žádném případě je neposkytne představitelům Tálibánu. Podle šéfa afghánské centrální banky Ajmala Ahmadyho, který opustil zemi minulý víkend, se jedná o sedm miliard dolarů.

Dění v Afghánistánu sledujeme online.

Afghánský překladatel viní českou armádu, píše CNN

Třiatřicetiletý afghánský tlumočník obvinil českou armádu, že ho i s rodinou nechala stát na letišti v Kábulu, protože se nevešli do evakuačního letadla. Muž jménem Rafiulláh, který pro naši armádu pracoval jako překladatel, podle svých slov čeká s manželkou a čtyřletým synem na letišti v afghánské metropoli už tři dny a čelí výhrůžkám i násilí ze strany Tálibánu. Na jeho příběh upozornila americká televize CNN. Rafiulláh nyní vyčkává, zda se neobjeví další české letadlo. Ministerstvo obrany ČR se k případu zatím nevyjádřilo, uvedla také CNN. V Kábulu zůstávají ještě nejméně tři další rodiny afghánských tlumočníků, kteří pomáhali českým vojákům.

Americké akcie padaly, Evropu děsí rostoucí inflace

Akciové trhy v USA ve středu citelně oslabily. Důvodem byla mimo jiné zpráva, že americká centrální banka zvažuje, že by mohla začít omezovat svá mimořádná opatření na podporu ekonomiky už v letošním roce. Index S&P 500 odepsal 1,07 procenta. Dow Jones se snížil o 1,08 procenta a Nasdaq Composite klesl o 0,89 procenta. Západoevropské burzy se opět na směru neshodly. Posílil německý DAX (+0,28 procenta) a celoevropský STOXX Europe 600 (+0,14 procenta). Naopak francouzský CAC 40 uzavřel ve ztrátě 0,73 procenta a pod nulou skončil i britský FTSE 100 (-0,16 procenta). Inflace v eurozóně stoupla v červenci o 2,2 procenta, nejvíce od října roku 2018. V celé Evropské unii dosáhla dokonce na 2,5 procenta.

T-Mobile potvrdil krádež dat

Americké úřady budou vyšetřovat závažný kybernetický útok na telekomunikační společnost T-Mobile US. Ta potvrdila, že jí hackeři ukradli soukromé údaje nejméně 47 milionů bývalých, současných a potenciálních zákazníků. Odcizená data zahrnují například jména, čísla sociálního pojištění nebo informace o řidičských průkazech. Podle firmy se zatím neprokázalo, že by byla ukradena také finanční data. T-Mobile US patří stejně jako provozovatel tuzemské mobilní sítě T-Mobile německé společnosti Deutsche Telekom. Akcie T-Mobile US včera zlevnily o 0,6 procenta na 139,83 dolaru.

I thanked brave #Slovakia’s firefighters who helped fight the recent raging fires in #Greece. The readiness to help each other is what makes the #EU stronger. #ClimateCrisis is a reality that afflicts us all. 🇸🇰🇬🇷🇪🇺 pic.twitter.com/6JWowUaCcA