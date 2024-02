Palestinská teroristická organizace Hamás dostala nabídku na přerušení bojů v Pásmu Gazy po dobu čtyřiceti dní, uvedla v úterý agentura Reuters. Podle nabídky, na které se shodli vyjednavači minulý týden v Paříži, by měl Hamás propustit čtyřicet izraelských rukojmí. Za každého propuštěného by pak Izrael pustil ze svých věznic deset Palestinců. Dohoda by také umožnila navýšit objem pomoci, který směřuje do Pásma Gazy. Hamás zatím návrh nekomentoval, dodává agentura.

V Paříži se minulý týden setkali zástupci Izraele, Spojených států, Kataru a Egypta, aby jednali o návrhu na dohodu o přerušení bojů a propuštění rukojmí. Podle poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jacka Sullivana se shodli na základních obrysech dohody. Jednání pak podle tisku pokračovala v Kataru.

Návrh dohody, který dostal Hamás, s nímž jednají Egypt a Katar, počítá s přerušením bojů na čtyřicet dní. Palestinské hnutí by pak mělo propustit ženy, lidi mladší 19 let, nemocné a seniory, které drží v zajetí. Celkem by se mělo jednat o čtyřicet osob. Dohoda by umožnila také návrat části obyvatel na sever Pásma Gazy, který v současnosti kontroluje izraelská armáda, či navýšení objemu pomoci na 500 kamionů denně. To by mělo umožnit opravu poničených nemocnic či závodů na výrobu pečiva v Pásmu Gazy.

Americký prezident Joe Biden vyjádřil naději, že dohodu o přerušení bojů se podaří uzavřít do příštího pondělí. Podle něj Izrael souhlasil, že se nebude pouštět do vojenských akcí v době postního měsíce ramadánu, který začíná večer 10. března. „Můj poradce pro národní bezpečnost mi říká, že jsou blízko. Jsou blízko. Ještě nejsou hotoví. Já doufám, že do příštího pondělí budeme mít příměří,“ řekl Biden.

V poslední době se zprostředkovatelské země za pokračujících bojů pokoušely vyjednat dohodu, která by umožnila propuštění rukojmích držených Hamásem. Vyhlídky na zajištění jakéhokoli příměří se však zdály být nejisté, neboť Izrael opakovaně prohlašoval, že naopak plánuje rozšířit své operace s cílem zničit Hamás na Rafáh na jihu Pásma Gazy.

Ofenzivu Izrael zahájil po útoku Hamásu na jižní Izrael z loňského 7. října, při němž zahynulo na 1200 lidí a na 250 lidí ozbrojenci zavlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Při prvním klidu zbraní v listopadu byla propuštěna přibližně polovina z nich. Nyní Hamás, který Izrael, USA a EU označují za teroristickou organizaci, stále zadržuje více než stovku těchto lidí. Někteří z nich jsou však už po smrti.

Úřady v Gaze kontrolované Hamásem v pondělí oznámily, že od října kvůli izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy zemřelo 29 782 osob.