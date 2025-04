Hudba pro aprílový měsíc: Komediální muzikanti, ze kterých vám nebude trapně

Pohybovat se v prostředí hudby, která cíleně pracuje se smíchem a parodií, je vždy trochu tenký led. A je velmi snadné se pod něj propadnout, stačí vzpomenout třeba na duo Těžkej Pokondr. Náš následující výběr však představuje humoristické kapely, jež zůstávají nad hladinou.

1 » The Rutles

Eric Idle, známý z Monty Python’s Flying Circus, si v pseudodokumentárním filmu o fiktivní kapele The Rutles utahoval z The Beatles, dokonale zkopíroval jejich životní dráhu a nechal pro snímek All You Need Is Cash napsat patnáct písní v duchu The Beatles. A udělal to tak dobře, že film finančně podpořil i sám George Harrison.

2 » Flight of the Conchords

Novozélandské komediální duo proslulo seriálem o dvojici hudebníků, kteří se snaží prosadit v neúprosném New Yorku. Jemaine Clement a Bret McKenzie v něm zvládají zparodovat skoro všechno: Davida Bowieho, reggae, americké R&B, existenciální synth pop Pet Shop Boys a samozřejmě i rap.

3 » „Weird Al“ Yankovic

Akordeonista, mistr polky a držitel pěti cen Grammy „Weird Al“ Yankovic se v hudební komedii pohybuje už od poloviny sedmdesátých let a nepolevuje. Pozici popkulturní legendy s dvanácti miliony prodaných alb stvrzuje i v životopisném filmu z roku 2022, ve kterém jej hraje Daniel Radcliffe (na snímku) a k němuž sám Yankovic napsal scénář.

4 » Matt Berry

Přední britský komik prošel britcomem The IT Crowd a nyní slaví úspěchy v upírském seriálu Co děláme v temnotách. Kromě toho se ale celoživotně věnuje hudbě – miluje prog­rock, Mikea Oldfielda, nikdy nepřestal poslouchat skupinu ABBA a zajímá se o psychedelický folk. Přestože sám tvrdí, že jeho hudební tvorba rozhodně není žádnou komedií, posluchač si tím občas nemůže být jistý.

5 » The Lonely Island

Hudební trojice The Lonely Island v čele s Andym Sambergem patří k mnoha úspěšným produktům komediální show Saturday Night Live. Začínala ale s amatérskými videoklipy natočenými na koleni, ve kterých si střílela z newyorského rapu. I díky internetu jejich popularita rychle rostla a kulminovala třeba filmem o fiktivním členovi boy bandu Popstar.

6 » Jon Lajoie

Kanaďan Jon Lajoie je zdárným příkladem člověka, jehož ke slávě vystřelil virální klip na začínajícím YouTube. V parodické rapové skladbě Everyday Normal Guy z roku 2009 si bere na paškál všechny hiphopové stereotypy a vypráví příběh muže, který není výjimečný vůbec ničím.

7 » Tenacious D

Žádný podobný playlist se nemůže obejít bez Jacka Blacka. Spolu s hudebníkem Kylem Gassem od roku 1994 pečlivě vystavěli vlastní žánr kombinující absurdní humor s rockovou hudbou přesahující až do metalu. Svoji jedinou cenu Grammy získali právě za nejlepší metalový výkon.

8 » Spinal Tap

Fiktivní kapela vznikla díky mockumentu This Is Spinal Tap z poloviny osmdesátých let, který parodoval absurditu rockového byznysu. Původně šlo o vtip, Spinal Tap, proslulí nesmyslnými kytarovými sóly i pseudomystickými texty, ale odehráli reálná turné a vydali několik úspěšných alb.

9 » Garfunkel and Oates

Dvojice Garfunkel and Oates místo rocku pracuje s jemným folkem. O to výrazněji však vyniknou témata, na která ve svých břitkých textech míří: Stačí zmínit třeba píseň Pregnant Women Are Smug. Duo Riki Lindhome a Kate Micucci nabralo fanoušky i díky seriálu z roku 2014.