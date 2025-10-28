Hurikán Melissa, nejhorší za století. Hrozí bleskové záplavy a sesuvy půdy
Hurikán Melissa bude podle Světové meteorologické organizace (WMO) nejhorší, který postihl Jamajku za poslední století. Až dnes dosáhne na pevninu, budou jej podle předpovědí provázet poryvy větru o rychlosti až 300 kilometrů za hodinu a hrozí bleskové záplavy a sesuvy půdy. Podle Červeného kříže živel na Jamajce postihne odhadem 1,5 milionu lidí.
"Na Jamajce se očekává katastrofická situace," uvedla meteoroložka WMO Anne-Claire Fontanová na tiskové konferenci v Ženevě. "Rozhodně to bude nejsilnější bouře, která postihne Jamajku za poslední století," dodala.
Hurikán podle Červeného kříže postihne minimálně 1,5 milionu lidí. "Toto číslo je však značně podhodnocené, protože dopady na obyvatelstvo budou zahrnovat narušení základních služeb, narušení trhů a samozřejmě i zablokování silnic. To znamená, že celá populace by mohla být tímto způsobem nějakým způsobem postižena," uvedl na tiskové konferenci Necephor Mghendi, vedoucí delegace Mezinárodní federace Červeného kříže.
Hurikán Melissa už má první oběti
Hurikán nejsilnější páté kategorie Melissa postupuje severním Karibikem směrem k Jamajce a na tomto ostrově si vyžádal už tři oběti na životech. Spolu se třemi mrtvými na Haiti a jedním v Dominikánské republice má Melissa již sedm obětí. Podle předpovědí se na Jamajce dají během dneška očekávat katastrofální a život ohrožující záplavy a četné sesuvy půdy a lidé by měli vyhledat bezpečný úkryt a nevycházet.
V Dominikánské republice je podle údajů z cestovatelského systému Drozd 150 českých občanů, na Kubě 12, na Jamajce šest, sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.
Satellite imagery shows Hurricane #Melissa's growth from its formation on October 21 to a Category 5 hurricane through October 27, 2025. #HurricaneMelissapic.twitter.com/goR3Hbgb9c— The Weather Network (@weathernetwork) October 27, 2025