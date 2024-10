Lockheed WP-3D Orion je letoun speciálně upravený pro použití ve středisku provozu letadel amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA). Existují pouze dvě takto upravená letadla, vybavená řadou funkcí pro získávání co nejpřesnějších informací o počasí. Právě tyto stroje využívají lovci hurikánů, aby předpověděli nejpravděpodobnější scénář vývoje počasí.

Hurikán Helen byl specifický svou rychlostí

Hurikán Helene zasáhl Floridu a okolí na konci září. Podle meteorologů byl výjimečný svou rychlostí. Lovci hurikánů se v jednu chvíli ocitli v oku bouře a na chvíli ztratili nad letadlem kontrolu. „Skončili jsme ve vzestupném proudu ve stěně oka hurikánu, říká se tomu mezovortex a je to menší cirkulace zabudovaná do větší cirkulace vzduchu v této stěně. Viděl jsem to na radaru a bylo mi jasné, že to nebude příjemné,“ popsal meteorolog Jonathan Zawislak, který velí misím do oka, tedy centra hurikánu.

VIDEO: Létající věci a silná bouře. Lovci hurikánů během letu při shromažďování informací ohledně bouře Milton

Letadlo WP-3D Orion v oku Hurikánu • MechDesigh TV

„Naše letadlo během několika sekund vyletělo nahoru o skoro půl kilometru. Dost jsme při tom ztratili rychlost. Josh se snažil manévrovat zpátky dolů na naši původní letovou hladinu. Ale hurikán si prostě s letadlem dělá trochu, co chce. S tím musíme počítat a být na to připravení,“ vyprávěl Zawislak.

Nyní se k Floridě a jejímu okolí blíží další hurikán nazvaný Milton. Meteorologové upozorňují, že zasáhne větší území, než se očekávalo.

MAPA:Hurikán Milton nad Mexickým zálivem

Satelitní snímek zachycuje hurikán Milton nad Mexickým zálivem.|Profimedia.cz

Poslední hodiny na záchranu

Obyvatelé kolem zátoky Tampa Bay, pro kterou by Milton mohl být nejnebezpečnějším hurikánem za sto let, využívají posledních hodin k záchraně majetku a evakuaci. Dálnice jsou ucpané a na části čerpacích stanic došly pohonné hmoty.

V oblasti, kde žijí asi tři miliony lidí, se lidé zároveň snaží na poslední chvíli odklízet a zajišťovat trosky, které zanechal hurikán Helene. Úřady tam poslaly stovky popelářských vozů. „Všechny tyhle krámy budou jako střely,“ varoval před blížícím se hurikánem Nick Szabo, který v městečku Clearwater Beach v úterý sbíral promáčené matrace, pohovky a kusy nábytku. „Je to jako když proti vám míří šíp.“

Závažnost situace podle televize CNN dokládá i skutečnost, že kolem měst Tampa a Fort Myers už zavřely desítky poboček rychlého občerstvení Waffle House, které mají jinak otevřeno nepřetržitě. CNN uvádí, že podle takzvaného indexu Waffle House, sestaveného někdejším zaměstnancem Federální agentury pro krizové situace (FEMA), se vyhodnocuje, jak silně bouře postihla určitou oblast. Při zeleném stupni jsou restaurace v normálním provozu. Při žlutém jsou sice otevřené, mají ale omezenou nabídku. To může znamenat, že v oblasti dochází k výpadkům elektrického proudu nebo dodávek pitné vody. Pokud je vyhlášen červený stupeň, pobočka se úplně zavírá. Znamená to, že daná oblast byla zasažena nejsilněji.

Americký prezident Joe Biden v úterý vyzval lidi, kteří se nacházejí na předpovídané trase hurikánu, aby urychleně opustili svá obydlí. Vzkázal jim, že „jde o život“ a že následky hurikánu mohou být katastrofální.