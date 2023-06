Inflace v USA je nejníže za dva roky | e15.cz

Inflace je nejníže od března 2021, kdy začala stejně jako v mnoha dalších zemích rychleji růst. Do června loňského roku se dostala na 9,1 procenta. To byla nejvyšší hodnota za 41 let, respektive od listopadu 1981.

Takzvaná jádrová inflace, která nebere v úvahu kolísavé ceny energií a čerstvých potravin, už ale tak příznivá není. Za letošní květen sice klesla, ale pouze o dvě desetiny bodu na 5,3 procenta. Meziměsíčně se jádrové ceny zvýšily o 0,4 procenta, což je stejné tempo jako v předchozím měsíci. Oba tyto údaje odpovídají odhadům analytiků.

Pokles cen energií o 3,6 procenta pomohl udržet růst indexu spotřebitelských cen v meziměsíčním srovnání. Ceny potravin vzrostly o 0,2 procenta.

Největší podíl na zvýšení celkového indexu však mělo zvýšení cen za bydlení o 0,6 procenta. Náklady spojené s bydlením tvoří asi jednu třetinu váhy indexu. Z dalších položek se o 4,4 procenta zvýšily ceny ojetých vozidel, což je stejně jako v dubnu. Ceny dopravních služeb vzrostly o 0,8 procenta.

Finanční trhy na pokles inflace příliš nereagovaly, přestože se očekávalo, že právě inflace bude klíčovým faktorem před zasedáním americké centrální banky (Fed). Ta ve středu oznámí rozhodnutí k měnové politice a mezi analytiky převládá názor, že Fed udělá v cyklu zvyšování úrokových sazeb nyní pauzu. V amerických médií to ostatně naznačili někteří členvé vedení Fed včetně předsedy Rady guvernérů Jeroma Powella. Základní úrok je v USA v pásmu 5,00 až 5,25 procenta