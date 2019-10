Institut WIFO neočekává recesi rakouské ekonomiky | E15.cz

Přední rakouský výzkumný institut WIFO navzdory zhoršujícím se hospodářským podmínkám ve světě neočekává recesi rakouské ekonomiky. Uvedl to podle agentury APA šéf institutu Christoph Badelt. Dodal, že Rakousko v současnosti nepotřebuje žádný nový balík opatření na podporu hospodářského růstu.

Institut WIFO, který sestavuje hospodářské statistiky pro rakouskou vládu, začátkem měsíce ve svém podzimním ekonomickém výhledu předpověděl, že hrubý domácí produkt (HDP) Rakouska se letos zvýší o 1,7 procenta a v příštím roce o 1,4 procenta. Loni rakouská ekonomika vzrostla o 2,4 procenta. "Nepočítáme s recesí," uvedl Badelt v neděli v pořadu rakouské rozhlasové stanice ORF.

Rakousko si nyní z hlediska hospodářského růstu vede lépe než sousední Německo, které je největší evropskou ekonomikou. Německá vláda i přední hospodářské instituty předpokládají, že německý HDP se letos zvýší pouze o půl procenta.

Ve druhém čtvrtletí se navíc německý HDP snížil o 0,1 procenta po růstu 0,4 procenta v prvním kvartálu. Mnozí analytici předpokládají, že pokles Německo zaznamenalo i ve třetím čtvrtletí. To by znamenalo, že německá ekonomika se dostala do recese, která se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Německý statistický úřad údaje o vývoji HDP ve třetím kvartálu zveřejní 14. listopadu.