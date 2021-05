Írán na čtyři měsíce zakázal těžbu kryptoměn. Nemá dost energie | E15.cz

Teherán přeruší těžbu bitcoinů, nemá dost energie

Íránská vláda ve středu zakázala na čtyři měsíce těžbu všech kryptoměn. Tamní města se totiž potýkají s výpadky elektrického proudu. Hlavní příčinou nedostatku elektrické energie je sice podle íránského prezidenta Hasana Rúháního suché počasí, které má dopad na provoz vodních elektráren. Svůj podíl však na něm má i těžba virtuálních měn, jež si ukrajuje z rozvodné sítě přes dva gigawatty denně. V Íránu se těží zhruba 4,5 procenta globální produkce bitcoinu, z toho asi 85 procent nelegálně. Podle analytické společnosti Elliptic Teherán využívá digitálních měn k obcházení západních sankcí. Ty od roku 2018 výrazně zatěžují íránskou ekonomiku, závislou na vývozu ropy.

Orgán EU hodlá zakročit proti Babišově střetu zájmů

Kontrolní výbor Evropského parlamentu včera odpoledne přijal rezoluci kritizující střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Orgán zároveň vyzval Evropskou komisi (EK), aby proti Česku využila nové pravidlo podmiňující čerpání peněz z unijních fondů efektivním postupem státu vůči konfliktu zájmů. Text má být definitivně schválen ve druhém červnovém týdnu. Europarlament ve svém usnesení také zmínil, že „čeští občané a daňoví poplatníci by neměli platit ani nést následky plynoucí z premiérova střetu zájmů“. EK už v dubnu oznámila, že nehodlá proplácet Babišově společnosti Agrofert žádné kohezní dotace, dokud Babiš konfliktní situaci nevyřeší.

Na burzách se dařilo technologiím, překvapil i Marks & Spencer

Americké akcie ve středu zpevnily. Vzhůru je táhl především technologický sektor. Index Nasdaq Composite se zvýšil o 0,59 procenta. V mírném zisku zakončil také Dow Jones (+0,03 procenta) a S&P 500 (+0,19 procenta). Západoevropské trhy se včera téměř nepohnuly. Pozornost vyvolal pouze vysoký zájem o akcie anglického maloobchodního řetězce Marks & Spencer, které navzdory špatným hospodářským výsledkům firmy vyletěly o 7,68 procenta. Britský benchmark FTSE 100 nicméně celkově oslabil o 0,04 procenta. Německý DAX se snížil o 0,09 procenta. Francouzský CAC 40 se o 0,02 procenta zvedl a panevropský STOXX Europe 600 skončil na zelené nule.

Nissan chce vyrábět baterie v Británii

Automobilka Nissan plánuje postavit ve Velké Británii obří továrnu na baterie do elektromobilů, napsal včera deník Financial Times. Japonská společnost a britská vláda se podle listu nacházejí v pokročilé fázi rozhovorů. Nissan prý chce ze Spojeného království učinit svoji hlavní základnu pro výrobu elektrických vozidel mimo Japonsko. Ačkoliv se obě strany odmítly k údajnému vyjednávání vyjádřit, Londýn již dříve uvedl, že hodlá v zemi vybudovat více bateriových závodů. Británie také od roku 2030 zakáže prodej automobilů se spalovacím motorem.

A Facebook report released Wednesday says that Russia is still the largest producer of disinformation, a notable finding five years after the 2016 presidential election campaign https://t.co/DlJtLxwmKB