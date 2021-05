Google postaví v San José nový kampus pro 20 tisíc lidí | E15.cz

Ambiciózní plány na nové kanceláře, kde by mohlo pracovat až dvacet tisíc lidí, byly poprvé představeny před čtyřmi lety. Už tehdy vzbudily velkou pozornost, ceny nemovitosti v okruhu tří kilometrů během půl roku stouply o čtvrtinu.

Google se proto musel vypořádat s nevolí místních, k nimž se přidal také hokejový klub z NHL San José Sharks, jehož zástupci byli nespokojeni s malým počtem parkovacích míst. Díky usilovné komunikaci, změnám v plánu a příslibu 200 milionů dolarů na komunitní projekty, se nakonec všechny zainteresované strany podařilo přesvědčit a už příští rok by mohla začít stavba prvních budov.

V novém kampusu vzniknou čtyři tisíce bytů, z toho čtvrtina bude určena pro extrémně nízkopříjmové obyvatele San José. Dále přibude 300 hotelových pokojů a 800 krátkodobých ubytování pro návštěvy. Celkový rozměr plochy je 32 hektarů tedy zhruba 7,5násobný rozměr Václavského náměstí v Praze. Šest hektarů nového areálu bude patřit parkům, náměstí a zeleným místům.

Známé jsou zatím jen vedlejší výdaje, mimo financování komunitních projektů a infrastruktury za miliardu Google zaplatí na místních poplatcích zhruba 265 milionů dolarů. Nejdříve by projekt mohl být dokončen do deseti let, ale počítá se i s prodloužením až na třicet. Kampus bude vzdálený dvadvacet kilometrů od nynějšího sídla městě Mountain View.