Podle amerického serveru Axios Izrael ve čtvrtek navštíví velitel amerických sil na Blízkém východě generál Michael Kurilla, aby s izraelskými představiteli projednal reakci na možný útok Íránu nebo jeho spojenců na Izrael. Pokud by k němu opravdu došlo, znamenalo by to podle Bloombergu vážnou eskalaci probíhajícího válečného konfliktu.

„Uděláme vše, co je v našich silách, abychom ochránili bezpečnost Izraele,“ prohlásil Biden. Šéf Bílého domu zároveň varoval, že Írán Izraeli hrozí významným odvetným útokem. Izrael se k útoku na íránský konzulát oficiálně nepřihlásil, ale předpokládá se, že je za něj zodpovědný. Americké a izraelské síly na Blízkém východě byly po incidentu uvedeny do pohotovosti.

Nejvyšší íránský duchovní ajatolláh Alí Chameneí ve středu prohlásil, že izraelský útok na íránský konzulát se rovná útoku na Írán samotný. „Když zaútočili na oblast našeho konzulátu, bylo to, jako by zaútočili na naše území. Zlovolný režim musí být potrestán a bude,“ řekl ajatolláh v televizním projevu.

Jak by případný odvetný útok vypadal, není jasné. Podle analytiků Írán nicméně nemá vojenské kapacity pro významnou konfrontaci s Izraelem. Teherán by se také mohl rozhodnout, že útok provede prostřednictvím svých spojenců, jako je například libanonské šíitské hnutí Hizballáh, které často provádí menší útoky na Izrael z libanonské strany hranice.

V neděli íránský vojenský představitel varoval, že izraelská velvyslanectví „již nejsou v bezpečí“, a naznačil, že možným cílem by mohl být izraelský konzulát.

„Jak jsem řekl premiérovi (Benjaminu) Netanjahuovi, náš závazek vůči bezpečnosti Izraele před těmito hrozbami ze strany Íránu a jeho zástupců je skálopevný,“ řekl Biden ve středu novinářům v Bílém domě po boku japonského premiéra Fumia Kišidy. Stalo se tak den poté, co americký prezident v rozhovoru vyzval k příměří v Pásmu Gazy a řekl, že nesouhlasí s válečnou strategií izraelského premiéra.

„Myslím, že to, co dělá, je chyba. Nesouhlasím s jeho přístupem,“ uvedl šéf USA v rozhovoru s televizí Univision. Rozhovor byl zveřejněn týden po napjatém telefonátu mezi Bidenem a Netanjahuem, kterému předcházel izraelský vzdušný úder, při kterém v Pásmu Gazy zahynulo sedm humanitárních pracovníků.

Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v Pásmu Gazy s cílem zcela zničit palestinskou teroristickou organizaci Hamás po jejím útoku ze 7. října, kdy ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců povraždili v izraelském pohraničí téměř 1200 lidí a zhruba 250 osob zavlekli na palestinské území. Při prvním a dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna necelá polovina rukojmích. V souvislosti s izraelskými údery podle úřadů spravovaných Hamásem zemřelo dosud v Pásmu Gazy téměř 33 500 Palestinců.