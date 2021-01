Írán zadržuje jihokorejský tanker. Washington čekají protesty | E15.cz

Teherán provokuje své nepřátele

Írán začal ve svém jaderném zařízení s obohacováním uranu až na 20 procent. Zprávu přinesla agentura Associated Press a následně ji potvrdila Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Tento už dříve zamýšlený krok Íránců zkritizovaly Spojené státy a izraelský premiér Benjamin Netanjahu, podle něhož chce obohacováním uranu Teherán získat nukleární zbraň. Íránská armáda také v pondělí zajala v Hormuzském průlivu jihokorejskou těžařskou loď. Tanker podle Íránu porušil zákony na ochranu životního prostředí. Soul aktuálně vyjednává s Teheránem o propuštění lodi i její dvacetičlenné posádky, kterou kromě Korejců tvoří i Indonésané, Vietnamci a Barmánci.

Trump podpořil demonstranty

Washington D. C. se připravuje na rozsáhlé pouliční nepokoje, které se očekávají během tohoto týdne. Příznivci dosluhujícího republikánského prezidenta Donalda Trumpa hodlají v hlavním městě USA protestovat proti vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena, který podle nich získal křeslo v Bílém domě podvodem. Trump chystané demonstrace podpořil a možná se jich i osobně zúčastní. Washington již povolal k ochraně města Národní gardu a policie varovala protestující, aby si s sebou nevozili střelné zbraně. V noci na dnešek byl také zatčen šéf krajně pravicové skupiny Proud Boys Enrique Tarrio, jenž patří k podporovatelům Trumpa.

Americké trhy začaly rok 2021 poklesem, evropské naopak

Evropské akcie zahájily první obchodní den v roce růstem. Investoři zřejmě věří v brzké ekonomické oživení. Index STOXX Europe 600 se zvýšil o 0,67 procenta. Britský FTSE 100 posílil o 1,72 procenta. O 0,06 procenta si polepšil německý DAX a 0,68 procenta přidal francouzský CAC 40. Na americké burzy se naopak vrátily obavy z šíření koronaviru. Index Dow Jones přišel o 1,25 procenta. S&P 500 oslabil o 1,48 procenta a Nasdaq ztratil 1,47 procenta. O více než šest procent klesla hodnota bitcoinu. Propadla se i cena ropy.

Vyřazení čínských firem zrušeno

Newyorská burza změnila své rozhodnutí z minulého týdne o vyřazení čínských telekomunikačních gigantů ze svých indexů. Stalo se tak prý po další konzultaci s regulačními úřady. Podle odborníků burza firmy nikdy vyřadit nechtěla a jednala na nátlak administrativy prezidenta USA Trumpa. Jeho mandát však skončí 20. ledna. Akcie daných společností - China Unicom, China Telecom a China Mobile v reakci na zprávu prudce vyrostly. První dvě jmenované posílily o více než osm procent, China Mobile přidala sedm procent.

The Moscow metro has hired female train drivers for the first time in its recent history. The jobs were previously given only to men because the work was deemed harmful to women’s healthhttps://t.co/Y4mAQ2tJ7c