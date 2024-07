Íránský vůdce Alí Chameneí vydal příkaz k přímým úderům na izraelské území kvůli zabití šéfa politického křídla Hamásu Ismáíla Haníji v Teheránu. Tvrdí to deník The New York Times s odkazem na tři nejmenované íránské zdroje. Chameneí, který je také velitelem ozbrojených sil, tak podle listu učinil na zasedání íránské bezpečnostní rady. Konkrétní provedení úderů prý íránští armádní velitelé teprve zvažují.

Podle deníku The New York Times íránští velitelé zvažují několik možností, jak příkaz provést. Jednou jsou údery za použití raket a bezpilotních prostředků na vojenské cíle u Tel Avivu a Haify. Írán by do útoku mohl zapojit i své spojence v regionu. Chameneí podle amerického deníku armádě nařídil, aby připravila plány i na možný protiútok ze strany Izraele a USA.

Hamás a Írán považují Izrael zodpovědný za raketový úder, při kterém dnes brzy ráno zemřel šéf politického křídla Hamásu Haníja. Izrael se k úderu nepřihlásil. Dnes se kvůli úderu mimořádně sešla íránská bezpečnostní rada.

Írán v polovině dubna uskutečnil na Izrael masivní útok ze svého území za použití raket a dronů. Útok byl odplatou za úder proti íránskému konzulátu v Damašku, kde 1. dubna zemřelo několik významných představitelů íránských revolučních gard. Izrael se k tomuto útoku nepřihlásil, předpokládá se ale, že je za něj zodpovědný. Izraelské protivzdušné obraně se podařilo odrazit útok s pomocí USA, Británie, Francie a Jordánska.