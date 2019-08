Islamistický terorismus může udeřit už letos, varuje OSN | E15.cz

Několikaměsíční období, které se nejen v západních zemích obešlo bez významných teroristických útoků, nemusí pokračovat dlouho. Varuje před tím ve své zprávě Organizace spojených národů, podle které se svět další vlny teroru dočká ještě do konce letošního roku.

Odborníci OSN vyjadřují obavu především nad 30 tisíci cizinci, kteří zamířili bojovat o islámský chalífát. Velká část z nich může být v současnosti stále připravena k boji. „Někteří se mohou připojit k Al-Káidě, případně je ve hře vznik nové teroristické organizace,“ uvádí zpráva.

Dokument se odkazuje na fyzické zničení Islámského státu, které však nebylo důsledné natolik, aby bojovníky odradilo od další činnosti. Největší hrozbu představují frustrovaní jedinci, kteří se po návratu do svých domovin nedokázali zapojit do společnosti, případně byli ze strany státu trestáni. A to přesto, že v mnohých zemích probíhaly deradikalizační programy, ty však neprokázaly vysokou efektivitu, uvádí OSN.

Informace vycházejí jak od zpravodajců OSN, tak z informací některých členských států společenství. Například z evropských zemí putovalo bojovat za Islámský stát asi šest tisíc lidí. Přibližně třetina v bojích o chalífát zahynula, pro zbývající bojovníky je návrat na západ téměř nemožný.

Čelní představitelé bývalého Islámského státu se snaží loajalitu bojovníků udržet především pomocí sociálních sítí a digitálních komunikačních nástrojů. Pomáhá jim v tom také majetek v hodnotě desítek milionů dolarů, který bojovníci získali. Ten mmohou využít při financování dalších útoků.