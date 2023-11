Island: Sopka na poloostrově Reykjane se probouzí | e15.cz

Směs roztavených hornin a plynů na islandském poloostrově Reykjanes je nyní asi 500 metrů pod povrchem, řekl ve státních médiích Benedikt Ófeigsson z Islandské meteorologické služby.

Policie umožnila obyvatelům Grindavíku se krátce vrátit do města a vyzvednout si své osobní věci. U rybářského přístavu, který leží asi 40 kilometrů od metropole Reykjavíku, se tak tvořily kolony aut. Možnost návratu měli ale jen lidé, kteří se do města nedostali při podobných akcích v pondělí a úterý, uvedla agentura DPA. Z každé domácnosti má povolený vstup do města jen jeden člen. Lidé byli vyzváni, aby si před návratem do domovů připravili přesný seznam věcí, které si chtějí odvézt, aby se ve městě zbytečně nezdržovali.

V ulicích města Grindavík se objevují pukliny:

Video se připravuje ... Na Islandu se objevují pukliny. • VIDEO CBS News

Pod Grindavíkem se podle seizmologů vytvořil zhruba 15 kilometrů dlouhý tunel, který vede až k mořskému dnu. Při posledním, víkendovém měření bylo magma 800 metrů pod povrchem, nyní je kolem 500 metrů pod zemí. Stoupání magmatu vzhůru podle seizmologa napovídá také zjištěná přítomnost oxidu siřičitého ve vzduchu.

Podle Matthewa Robertse z Islandské meteorologické kanceláře můžou být současné erupce předzvěstí nového cyklu. „Očekáváme vulkanické erupce po celém poloostrově, nebudou se opakovat stále na stejných místech,“ řekl Roberts pro BBC. „A může to trvat celé dekády,“ dodal.

Strach z narušení letecké dopravy

Zvýšená seizmická aktivita vyvolává rovněž obavy z narušení letecké dopravy, protože sopečný popílek může poškodit motory letadel. Výbuch islandské sopky Eyjafjallajökull v roce 2010 na týden paralyzoval leteckou dopravu nad polovinou evropského kontinentu, zrušeno bylo přes 100 tisíc letů.

V souvislosti s nynějšími obavami z erupce vulkánu Fagradalsfjall islandské úřady zvýšily stupeň varování pro leteckou dopravu na oranžový, tedy druhý nejvyšší; spoje z mezinárodního letiště Keflavík, které se nachází na poloostrově Reykjanes, ale zatím fungují bez omezení.