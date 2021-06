Izrael má novou vládu bez Netanjahua. Lapid sestavil koalici | E15.cz

Nezaměstnanost bude vysoká i příští rok

Současná pandemie koronaviru bude nadále způsobovat růst globální nezaměstnanosti, zejména v zemích se středními a nízkými příjmy, které bojují s nedostatkem vakcín. Ještě v roce 2022 bude bez práce o 23 milionů osob více než před koronakrizí. Vyplývá to ze zprávy, kterou ve středu zveřejnila Mezinárodní organizace práce (ILO). Podle ILO pandemie zároveň prohloubí rozdíly mezi bohatými a chudými státy. Rozsah škod může být navíc ještě daleko horší, než uvádí statistiky. „Především ženy a mladí lidé opustili pracovní trh úplně a nejsou tak v nich započítáni,“ tvrdí ILO.

Lapid sestavil koalici

Lídr izraelské opozice Jair Lapid ze středové strany Ješ Atid sestavil nový vládní kabinet. V osmičlenné koalici budou zastoupeny menší i středně velké strany napříč politickým spektrem. Vůbec poprvé v dějinách Izraele do ní vstupuje i uskupení reprezentující arabskou menšinu, Sjednocená arabská kandidátka vedená Mansúrem Abbásem. Dohoda znamená konec dvanáctileté vlády dosavadního izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Vyřešila se také politická krize, která v zemi panovala od předčasných voleb na konci března. Novým ministerským předsedou Izraele by se měl stát Naftali Bennett, šéf krajně pravicové strany Jamina. Za dva roky ho ve funkci vystřídá Lapid.

Akcie na obou stranách Atlantiku zdražily

Burzy ve Spojených státech ve středu mírně vyrostly. Vzhůru je táhly například těžařské společnosti. O více než tři procenta se naopak propadly akcie automobilky Tesla. Dow Jonesův index celkově posílil o 0,07 procenta. S&P 500 a Nasdaq Composite přidaly shodně 0,14 procenta. Optimismus vládl i na trzích v západní Evropě, kde všechny hlavní benchmarky skončily v plusu. Nejvíce zpevnil francouzský CAC 40, a sice o 0,49 procenta. Následoval jej britský FTSE 100, který vyrostl o 0,39 procenta, celoevropský STOXX Europe 600 (+0,28 procenta) a německý DAX (+0,23 procenta).

Etsy převezme aplikaci Depop za 34 miliard

Americká digitální obchodní platforma Etsy kupuje britskou aplikaci pro sociální nakupování typu peer-to-peer Depop. Etsy tak expanduje do rychle rostoucího odvětví módy pro mladé. Zhruba 90 procent z osmnácti milionů aktivních uživatelů Depopu je méně než 26 let. Etsy za platformu zaplatí 1,63 miliardy dolarů, zhruba 34 miliard korun. Převod má být dokončen ke konci letošního třetího čtvrtletí. Investoři reagovali na zprávu o nové akvizici nadšením. Akcie Etsy včera zpevnily o 7,15 procenta na 175,14 dolaru.

A cargo ship carrying tonnes of chemicals is sinking off Sri Lanka's west coast, the country's government and navy said, in one of the country's worst marine disasters https://t.co/jdnc4PeLaD pic.twitter.com/skR8dYviMv