Izrael zaútočil na Írán, na úderu spolupracoval se Spojenými státy
- Izrael a Spojené státy udeřily přímo v srdci Íránu.
- Nad Teheránem stoupá dým a celý židovský stát se v nejvyšším stupni pohotovosti připravuje na odvetu.
- Zjistěte detaily o vojenské operaci, která může fatálně otřást celým Blízkým východem.
Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil dnes ráno izraelský ministr obrany Jisrael Kac, podle něhož je cílem útoků „odstranit nebezpečí pro Stát Izrael“. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Do útoku se zapojily také Spojené státy, jde o společnou izraelsko-americkou operaci, uvádějí izraelská a americká média s odvoláním na své zdroje.
Podle představitelů USA citovaných deníkem The New York Times (NYT) by nynější údery měly být daleko rozsáhlejší než americký útok, který loni v červnu mířil na některá zařízení související s íránským jaderným programem.
Nad Teheránem stoupají sloupy černého kouře, píše AFP s odvoláním na své zpravodaje na místě. Podle íránských státních médií byly slyšet nejméně tři výbuchy poté, co několik střel zasáhlo centrum íránské metropole. Následně další exploze zahřměly na severu a na západě Teheránu.
Útok na Chameneího?
Rakety vypálené na Teherán dopadly poblíž sídla íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Chameneí ale v íránské metropoli nebyl, agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného představitele napsala, že se nachází na bezpečném místě.
Rakety kromě Teheránu dopadají také v Isfahánu, Tabrízu a dalších íránských městech, píší agentury. Írán, Izrael a Irák uzavřely vzdušný prostor.
Izraelský ministr Kac také oznámil, že vyhlásil výjimečný stav po celé zemi. Mezitím se po celém Izraeli rozezněly sirény varující před leteckým poplachem; izraelská armáda vysvětlila, že po celé zemi spustila sirény varující před nálety, "aby připravila veřejnost na možnost odpálení raket proti Izraeli" při íránské odvetě, uvádí Reuters.
Armáda podle TOI také varovala civilisty, aby se drželi blízko protileteckých krytů, ale dodala, že v tuto chvíli není nutné uchýlit se do krytů.
Na sociálních sítích se šíří amatérské záběry z míst zasažených údery.
🚨BREAKING:— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) February 28, 2026
EXPLOSIONS all across Tehran right now as the Israeli Air Force is bombing the IRGC.
War has officially begun. Pray. pic.twitter.com/GBecAN2pLm
Podrobnosti připravujeme.