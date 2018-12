Jemen: největší humanitární krize současnosti má ke svému konci daleko | E15.cz

Jako jedna z mála odmítla v roce 1977 podepsat takzvanou Antichartu. „Samozřejmě, že to si musel každý člověk rozhodnout. Buď se musel sám před sebou navždy shodit, nebo odolat. Nemohla jsem to podepsat, to bych si sama sebe už nikdy nemohla vážit,“ vysvětluje v rozhovoru pro INFO.CZ dokumentaristka Kristina Vlachová. Do revoluce nesměla veřejně působit, poté ale vytvořila řadu dokumentů o politických vězních, ale i Janu Palachovi a za svoji práci získala letos Cenu Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) za svobodu, demokracii a lidská práva. Možná nejznámější je její dokument Kauza Uherské Hradiště, ve kterém upozorňuje na to, jak se české justici nedaří trestat komunistické zločiny.