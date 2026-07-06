Jih Evropy hoří. EU posílá letadla, požáry zasáhly i Tour de France a turistická letoviska
- Požáry v jižní Evropě zničily přes 20 tisíc hektarů půdy.
- Evropská unie posílá hasicí letadla do Francie i Portugalska.
- Plameny vyhnaly tisíce lidí z domovů a zasáhly i turistické oblasti.
Evropská unie vysílá čtyři hasicí letouny na jih Francie, kde hasiči bojují s rozsáhlým požárem. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové dorazí stroje z Kypru a Švédska v rámci programu RescEU, který slouží ke sdílení krizových kapacit mezi členskými státy.
O evropskou pomoc v posledních dnech požádalo také Portugalsko. Do země byla vyslána tři hasicí letadla ze základen v Itálii a Španělsku, spolu se 118 hasiči a 45 vozidly ze Španělska. Lesní požáry podle agentury AFP zasáhly Francii, Portugalsko, Španělsko, Řecko i další země a zdevastovaly přes 20 tisíc hektarů půdy. To je plocha blížící se rozloze Ostravy.
Nejvážnější situace je na jihozápadě Francie, kde požár vypukl v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu. Evakuováno bylo přes 10 tisíc lidí. Od nedělního rána se požár kvůli větru, horku a mimořádně suchému vzduchu téměř ztrojnásobil a zničil zhruba 4600 hektarů území. Zranění utrpěl jeden hasič a jeden místní obyvatel. Úřady zároveň oznámily, že třetí etapa Tour de France v Pyrenejích se uskuteční bez diváků.
Blíží se další vedra
Ve Španělsku požár za dva dny sežehl více než 2200 hektarů poblíž pobřeží Costa Brava. Portugalsko oznámilo, že dostalo pod kontrolu požár, který zničil asi 13 tisíc hektarů zalesněné a křovinaté oblasti na severu země. V Řecku o víkendu lesní požár zasáhl dvě továrny v Soluni, kvůli čemuž úřady evakuovaly okolí a vyzvaly domácnosti, aby nechaly zavřená okna.
S požáry bojuje také Chorvatsko. V okolí turistické destinace Vinišće poblíž Splitu zasahovalo 68 hasičů s 18 vozidly, kterým pomáhala dvě letadla Canadair a Air Tractor. Hasiči zasahují také na ostrově Hvar a v albánském letovisku Talë. Úřady v Portugalsku, Španělsku a jižní Francii mezitím varují před dalšími vedry.