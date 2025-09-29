Jih Evropy na špičce, Češi spíš vzadu. Žebříček platů poslanců ve 12 zemích EU
Už zanedlouho se dozvíme, kdo usedne na další čtyři roky v Poslanecké sněmovně. Jak jsou na tom ale platy českých politiků ve srovnání se zeměmi Evropské unie? Na základě veřejných dat jsme porovnali základní platy poslanců (bez bonusů a náhrad) s průměrnou mzdou v daném státě. Oba údaje vycháejí z dat pro rok 2023 a jsou v eurech. Tipnete si, ve které zemi berou poslanci nejvíc?
12. Lotyšsko
Lotyšská premiérka Evika Silina (vpravo) si podává ruku s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen na konci společné tiskové konference v Rize v Lotyšsku 29. srpna 2025. |
Průměrná mzda (za rok 2023, v eurech): 22 923 euro
Základní plat poslance (za rok 2023, bez bonusů a náhrad): 47 772 euro (2,1násobek)
Poslanci v Lotyšsku pobírají základní odměnu vypočítanou podle výše průměrné mzdy. Výše platu se zároveň každoročně přepočítává. Výdělek poslanců se tak automaticky mění podle ekonomického vývoje v zemi. Kromě základního platu mají poslanci nárok na příplatky za další funkce v parlamentu, jako je vedení výborů či poslaneckých skupin, a také na paušální náhrady na krytí pracovních výdajů, mezi které patří zejména náklady na asistenty a dopravu.
11. Česko
Andrej Babiš na mítingu |
Průměrná mzda: 23 454 euro
Základní plat poslance: 51 118 euro (2,2násobek)
V Česku výši poslanců platů stanovuje zákon, který kromě zákonodárců definuje plat také třeba soudcům a vysoce postaveným členům státní správy. Výše měsíční odměny se tak určuje podle tabulek pro platy ve státní správě. Aktuálně poslanci berou základní plat podle nejvyššího stupně platových tarifů. K základnímu platu se pak dále připočítávají příplatky za výkon funkcí, například za členství ve vedení výborů, za post předsedy či místopředsedy Poslanecké sněmovny nebo za vedení poslaneckých klubů. Dále poslanci pobírají náhrady určené na krytí výdajů spojených s výkonem mandátu, jako jsou náklady na dopravu, kanceláře a asistenty.
10. Portugalsko
Předseda strany Chega (Dost) André Ventura hovoří během plenárního zasedání, na kterém představuje program XXV. ústavní vlády v Národním shromáždění v Lisabonu. |
Průměrná mzda: 22 933 euro
Základní plat poslance: 52 903 euro (2,3násobek)
Stejně jako v Česku to mají i poslanci v Portugalsku. I jejich plat se odvíjí z platových tabulek pro veřejnou správu, přičemž odpovídá úrovni vyšších státních úředníků. K platu se pak tradičně připočítávají i další bonusy za parlamentní funkce nebo náhrady.
7. – 9. Německo
Saskia Esken Mitte a Karl Lauterbach (oba SPD) při příležitosti 27. zasedání 21. německého Spolkového sněmu v budově Říšského sněmu v Berlíně. |
Průměrná mzda: 50 998 euro
Základní plat poslance: 125 146 euro (2,5násobek)
Platy poslanců Spolkového sněmu jsou stanoveny zákonem o odměňování a odvíjejí se od příjmů soudců a vysokých úředníků. Další bonusy pak pobírají například předsedové a místopředsedové výborů. Kromě platu mají poslanci nárok na měsíční náhrady určené na pokrytí nákladů spojených s výkonem mandátu.
7. – 9. Estonsko
Tisková konference estonské vlády o státním rozpočtu |
Průměrná mzda: 24 899 euro
Základní plat poslance: 62 902 euro (2,5násobek)
Plat poslance v Estonsku se odvozuje od odměn vyšších státních úředníků. Nejvyšší sazba, kterou každoročně k 1. dubnu stanovuje zákon na základě indexu kombinujícího růst spotřebitelských cen a příjmů ze sociálního pojištění, se vynásobí koeficientem 0,65. Výsledkem je základní měsíční plat řadového poslance. K tomu se dále přičítají příplatky za zastávání funkcí a náhrady.
7. – 9. Rakousko
Andreas Babler (SPÖ), rakouský vicekancléř, hovoří na regionálním sjezdu SPD v Bavorsku. |
Průměrná mzda: 54 508 euro
Základní plat poslance: 138 216 euro (2,5násobek)
Na základě platů ve veřejném sektoru se odvozují platy poslanců také v Rakousku. Výchozí částka je určena zákonem a každoročně se valorizuje podle vývoje mezd v národním hospodářství. Kromě základního platu mohou poslanci pobírat příplatky za vedení výborů, předsednictví poslaneckých klubů nebo zastávání funkce předsedy a místopředsedů parlamentu. K tomu mají samozřejmě také náhrady.
5. – 6. Rumunsko
Rumunský premiér pořádá tiskovou konferenci o výsledcích jednání, která se konala během návštěvy Bruselu. |
Průměrná mzda: 17 739 euro
Základní plat poslance: 45 377 euro (2,6násobek)
V Rumunsku je to trochu jinak. Platy poslanců a dalších veřejných činitelů se odvíjejí od minimální mzdy, která se násobí koeficientem stanoveným zákonem. Řadoví poslanci mají tento koeficient nižší než třeba zákonodárci s dalšími funkcemi. I v Rumunsku pak poslanci mohou využívat náhrady.
5. – 6. Nizozemsko
Frans Timmermans vystoupí s projevem na konferenci GroenLinks-PvdA v předvečer nizozemských parlamentních voleb. |
Průměrná mzda: 41 520 euro
Základní plat poslance: 106 679 euro (2,6násobek)
U Nizozemska se zpět vracíme k systému, který je navázaný na platové tabulky ve státní správě. Základní plat poslance vychází z tabulek pro nejvyšší představitele veřejného sektoru. Odměny se zároveň pravidelně valorizují podle ekonomické situace. K základnímu platu pak patří bonusy za funkce i náhrady.
4. Maďarsko
Viktor Orbán, maďarský premiér |
Průměrná mzda: 16 895 euro
Základní plat poslance: 48 276 euro (2,9násobek)
Odměňování v Maďarsku je navázáno na vývoj průměrné mzdy. Poslanec by si v základu měl přijít přibližně na její trojnásobek. Kromě základního platu mohou poslanci pobírat různé příplatky, zejména za výkon funkce ve výborech, za vedení parlamentních skupin nebo za zastávání funkce předsedy či místopředsedy parlamentu. Nárok mají také na náhrady spojené s výkonem mandátu.
3. Bulharsko
Bulharský parlament |
Průměrná mzda: 13 503 euro
Základní plat poslance: 41 675 euro (3,1 násobek)
Plat bulharského poslance pevně navázán na průměrnou mzdu ve veřejném sektoru, konkrétně základní odměna tvoří její trojnásobek. Kromě základní odměny mají poslanci nárok na příplatky za funkce a také na náhrady.
2. Řecko
Řecký ministr zahraničních věcí George Gerapetritis |
Průměrná mzda: 17 013 euro
Základní plat poslance: 61 620 euro (3,6násobek)
Odlišný systém mívalo také Řecko. Tamní zákonodárci až do roku 2015 pobírali odměny navázané na platy soudců Nejvyššího soudu. Od té doby se ale systém změnil a více připomíná způsoby odměňování poslanců v jiných evropských státech. Konkrétně se základní odměna odvíjí od platů ve státní správě z tabulek pro nejvyšší státní úředníky. K tomu se dále připočítávají bonusy za funkce a náhrady.
1. Itálie
Ministr dopravy a infrastruktury Matteo Salvini hostem televizního pořadu Cinque Minuti. |
Průměrná mzda: 32 749 euro
Základní plat poslance: 125 220 euro (3,8násobek)
Základní plat italských poslanců pevně stanovuje zákon, který je pevně daný a nevztahují se na něj žádné valorizace. V minulosti se základní odměna měnila podle výkonu ekonomiky, ať dolu, nebo nahoru. K základnímu platu se pak připočítávají další odměny za parlamentní funkce a také náhrady. Ty jsou na rozdíl od základního platu pravidelně valorizovány. Platí u nich ale také pravidlo, že se poslancům snižují na základě absencí u hlasování.