Česká ekonomika ve skvělé formě zůstane. Mzdy, inflace i nezaměstnanost půjdou správným směrem, tuší experti
- Češi se nemají čeho obávat.
- Tuzemská ekonomika totiž velmi dobře pošlape i v roce 2026.
- Očekávají to jak analytici a ekonomové, tak odborné instituce.
Česká ekonomika si v příštím roce udrží rychlý růst, když se hrubý domácí produkt (HDP) zvýší o dvě až 2,5 procenta. Inflace se dál přiblíží k dvouprocentnímu cíli České národní banky (ČNB). Růst nominálních mezd překoná tempo růstu spotřebitelských cen, zvýší se tedy i reálné příjmy domácností. Nezaměstnanost mírně vzroste, přesto bude nadále patřit mezi nejnižší v Evropské unii. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 15 tuzemských odborných institucí a odhadů analytiků.
"Česká ekonomika by měla v letošním roce expandovat o 2,5 procenta, což odpovídá dlouhodobému odhadu potenciálního růstu centrální banky. V roce 2026 předpokládáme růst obdobným tempem," řekl hlavní ekonom Portu Jan Berka. Očekává, že na rozdíl od letoška bude hospodářský růst víc rozprostřený a nebude se dominantně opírat o spotřebu domácností.
Podle hlavního ekonoma Investiky Víta Hradila pomůže českému hospodářskému růstu také rozvolněnější rozpočtová politika nové vlády. "Zda bude rok 2026 pouze dobrý, nebo přímo skvělý, rozhodne vývoj v Německu. Pokud zde dojde k dlouho vyhlíženému ekonomickému oživení vlivem masivních státních výdajů, poskytne to růstový impulz českému exportu i investiční aktivitě," podotkl. V nejoptimističtějším scénáři by se podle něj mohl HDP zvýšit až o 2,7 procenta.
Oslabí inflace?
Spotřebitelské ceny by se podle odborníků měly vyvíjet umírněně. "Inflační tlaky postupně oslabují a inflace se tak bude nacházet poblíž dvouprocentního inflačního cíle. Průměrná inflace za rok 2026 se bude pohybovat v rozmezí 2,1 a 2,3 procenta v závislosti na naplnění inflačních rizik. Zpomalí zdražování potravin a zlevní například pohonné hmoty, které zareagují na nižší cenu ropy. Zpomalit by měla i inflace v sektoru služeb," uvedl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka.
Stabilizace inflace se podle analytiků projeví i tím, že se nebudou měnit ani úrokové sazby ČNB. "Úrokové sazby zůstávají na mírně restriktivní úrovni, což se s ohledem na ekonomické oživení a nadále ne zcela zkrocenou inflaci ve službách jeví jako adekvátní. Pokud nedojde k výraznějším překvapením, základní sazba setrvá na stávajících 3,5 procenta po delší dobu, potenciálně i po celý rok 2026," soudí Hradil.
Nominální mzdy porostou i v příštím roce a nadále budou překonávat inflaci, shodli se analytici. "Očekáváme, že nominální mzdy porostou tempem 5,5 až šest procent a reálné v rozmezí 3,5 až čtyři procenta," uvedl Berka.
Nezaměstnanost není problém
Trh práce se v uplynulém roce sice ochladil kvůli slabému výkonu českého průmyslu, ekonomičtí experti ale nečekají, že by nezaměstnanost znamenala do budoucna pro ekonomiku významný problém. "Podíl nezaměstnaných se v průběhu příštího roku podle našeho odhadu stabilizuje a zvýší se v průměru jen mírně ze 4,4 na 4,6 procenta," uvedl analytik Raiffeisenbank Martin Kron. V mezinárodně srovnatelné metodice by se nezaměstnanost měla zvýšit z 2,8 na tři procenta.
Koruna podle analytiků v příštím roce posílí proti oběma hlavním světovým měnám. "Hlavním důvodem bude silný ekonomický růst, silné saldo zahraničního obchodu, které podpoří silnější export, a naopak levnější ropa, kterou importujeme, a v neposlední řadě stále restriktivní úroveň sazeb ČNB. Kurz koruny proti dolaru bude klesat do pásma 20 až 20,50 koruny za dolar. U eura se v průměru budeme pohybovat v pásmu 24,20 až 24,60 koruny za euro," uvedl Peterka.
