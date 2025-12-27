Bez pobídek od státu se prodej elektromobilů nerozjede, říká viceprezident Seatu
- Skupina Volkswagen investuje přes deset miliard eur do elektromobility ve Španělsku, klíčovou roli má závod v Martorellu.
- Nedaleko Barcelony se začaly montovat baterie i do budoucího modelu Škoda Epiq.
- Přechod k elektromobilitě podle viceprezidenta Seat Marca Riery brzdí hlavně vysoké ceny a slabá infrastruktura.
Značky Seat a Cupra spustily ve španělském Martorellu nedaleko Barcelony nový závod na montáž bateriových systémů, který se stane klíčovým dodavatelem pro výrobu připravovaného elektromobilu Škoda Epiq. Skupina Volkswagen se už před několika lety rozhodla soustředit výrobu malých městských elektromobilů právě do Martorellu a také do Navarry a zároveň vybudovat továrnu na bateriové články ve Valencii.
„Jsme přesvědčeni, že právě tohle je budoucnost mobility v Evropě i ve Španělsku. Společně s dalšími firmami v rámci projektu Future: Fast Forward investujeme více než deset miliard eur. Přibližně tři miliardy do Martorellu, tři do Valencie a jednu miliardu do Navarry. Samotný závod na montáž baterií, který jsme právě otevřeli, představuje investici kolem 300 milionů eur,“ říká v rozhovoru pro e15.cz viceprezident Seatu Marc Riera.
Co tato bateriová továrna konkrétně znamená pro značky Seat a Cupra?
Je základem pro další generaci našich modelů. Otevření závodu na montáž baterií staví Martorell do role epicentra budoucí mobility. Od příštího roku zde budeme pro celý koncern vyrábět dva městské elektromobily – Cupra Raval a Volkswagen ID. Polo. Další dva modely, Škoda Epiq a Volkswagen ID. Cross, se budou vyrábět v Pamploně.
Jak vidíte dlouhodobou budoucnost obou značek? Budete se teď víc zaměřovat na hybridy, když Evropská komise přehodnotila tvrdý zákaz nových aut se spalovacími motory od roku 2035?
Musíme dodržovat evropskou legislativu, zejména pokud jde o emise CO₂. V současnosti fungujeme s kombinací spalovacích, hybridních a elektrických modelů, abychom splnili emisní limity. Se zahájením výroby elektromobilů v roce 2026 bude Martorell flexibilnější než kdy dřív a ideálně připravený čelit budoucnosti – nabídnout to nejlepší z obou světů podle potřeb zákazníků.
Máte už časový plán, kdy Seat a Cupra ukončí výrobu spalovacích vozů?
Zatím ne. Teprve se rozhodneme o dalších krocích. Na nadcházející roky jsme připraveni na všechny scénáře.
Bateriová platforma v Martorellu je určena pro malé městské vozy. Jaké překážky vidíte na cestě k tomu, aby takové elektrické vozy byly ziskové? Některým značkám se to dosud nedaří.
Bateriové systémy montované v tomto závodě budou využívány výhradně v modelech Cupra Raval a Volkswagen ID. Polo, tedy ve dvou městských elektromobilech skupiny Volkswagen, které budeme v Martorellu vyrábět od roku 2026. Tyto modely mají zpřístupnit elektromobilitu v celé Evropě, s cenami od 25 tisíc eur (tedy zhruba 600 tisíc korun - pozn. red.). Náš cíl je jasný: úspěšné uvedení na trh a nastavení nového standardu dostupných elektromobilů.
Co bude klíčové pro změnu chování zákazníků směrem k elektromobilitě?
To je pravděpodobně „otázka za milion dolarů“. Jsme připraveni elektromobily vyrábět, máme technologie i design. Teď spolupracujeme se španělskou vládou na tom, aby se zákazníkům přechod na elektromobil vyplatil – ať už díky lepší infrastruktuře, nebo dostupnějším cenám. Hlavní bariéry jsou dvě: nabíjecí infrastruktura a cena vozů. Když se podaří posunout alespoň jednu z nich, trh reaguje velmi rychle. Vidíme to ve Španělsku i jinde v Evropě. K překonání těchto výzev je potřeba posílit spolupráci veřejného a soukromého sektoru, rozšířit nabíjecí sítě, zavést nákupní pobídky a vzdělávat spotřebitele o přínosech elektromobilů.
Očekáváte v příštích letech pokles cen elektromobilů?
Pracujeme na tom. Jako viceprezident mám jeden hlavní úkol – optimalizovat náklady na materiály a výrobu. Pokud se nám to podaří, kolegové v prodeji mohou upravit ceny, aniž by utrpěly marže. Je ale pravda, že rozdíl oproti spalovacím vozům je stále výrazný. Dokud budou elektromobily výrazně dražší, budou vládní pobídky nezbytné. V zemích, kde existují, se trh okamžitě rozbíhá.
Zmínil jste Future: Fast Forward, což je projekt v hodnotě 10 miliard eur, který má proměnit Španělsko v evropské centrum elektromobility, a to ve spolupráci s více než 50 firmami. Jakých výsledků zatím tento projekt dosáhl?
Projekt jsme spustili před třemi lety. Zapojeno je 52 partnerských firem a 86 dílčích projektů. Přibližně polovina z nich bude dokončena letos, zbytek poběží do roku 2027. Díky nim se proměňuje celý hodnotový řetězec – od výroby bateriových článků PowerCo až po digitalizaci a udržitelnost. Velmi důležité je, že jsme do Španělska přivedli nové technologie i dodavatele. Sedmdesát procent materiálových nákladů na projekt městského elektromobilu směřuje ke španělským dodavatelům, což výrazně posiluje dopad projektu na ekonomiku země.
Viceprezident Seatu Marc Riera
Jaké jsou rozdíly v tržním postavení značek Seat a Cupra? Konkurují si?
Naopak, vůbec ne. Úspěch Cupry stojí na jasném oddělení dvou zákaznických skupin. Už 75 let je Seat španělskou ikonou, která nabízí atraktivní a dostupné vozy pro celé generace řidičů po celém světě a slouží jako jeden z hlavních vstupních bodů do skupiny Volkswagen pro mladší zákazníky. Cupra od svého uvedení v roce 2018 oslovuje zákazníky hledající výkon, design, autenticitu a výjimečný zážitek z jízdy. Máme také odlišnou motorovou strategii – výkonnější motory nabízíme právě u Cupry.
Jak tedy vypadá typický zákazník obou značek?
Profily zákazníků Seatu a Cupry se výrazně liší. Seat tradičně oslovuje mladé městské řidiče, kteří hledají atraktivní a cenově dostupné vozy s dobrým poměrem hodnoty a ceny. Cupra je naopak výkonnostně orientovaná značka zaměřená na zákazníky, kteří chtějí výrazný design, emoce a elektrizující výkon. Je umístěna mezi objemovými a prémiovými značkami a přitahuje novou generaci, která oceňuje individualitu a rebelského ducha.
Cupra v prodejích rychle roste. Jak to ovlivňuje značku Seat?
Rychlý růst Cupry je přínosem i pro Seat. Klíčové je, že celkový objem obou značek roste. V rámci skupiny Volkswagen sdílíme technologie, obě značky se doplňují a tato dvouznačková strategie nám umožňuje oslovit různé typy zákazníků a zároveň efektivně využívat společné zdroje v době transformace celého odvětví.
Marc Riera
Od července 2023 je výkonným viceprezidentem společnosti SEAT S.A. pro nákup. Má více než 20 let mezinárodních zkušeností v rámci koncernu Volkswagen Group. Funkci viceprezidenta pro nákup převzal poté, co vedl oblast nových projektů a nákupní strategie v Seatu. Zároveň je prezidentem iniciativy Future: Fast Forward.
Vystudoval telekomunikační inženýrství na Technické univerzitě Katalánska (UPC). Součástí jeho profesní kariéry je také mezinárodní působení ve společnosti Volkswagen Mexico, kde zastával pozici manažera nákupu komodit, a dříve rovněž práce v Seatu, kde působil na různých pozicích v odděleních nákupu a logistiky.
Jak důležití jsou čeští dodavatelé pro Seat a Cupru?
Jsou velmi důležití – čeští dodavatelé jsou pro nás třetí nejvýznamnější. I proto chceme v Praze uspořádat akci, abychom jim byli blíž. Česká republika hraje v rámci skupiny silnou roli, podobně jako Německo a Španělsko. Mnoho dodavatelů je společných pro Volkswagen, Škodu, Seat i Cupru.
Jakou roli budou čeští dodavatelé hrát v postupném přechodu Seatu a Cupry k elektromobilitě?
Zásadní změny neočekáváme. My i naši dodavatelé se na přechodu k elektromobilitě připravujeme už několik let. Velcí čeští dodavatelé jsou globální hráči a velmi dobře chápou potřeby trhu. Pokud chtějí zůstat součástí budoucích projektů, musí se přizpůsobit novým technologiím a modelům spolupráce – a podle našich zkušeností se jim to daří. Je to vzájemný vztah. Oni potřebují nás a my potřebujeme je. Bez našich partnerů bychom nemohli vyrábět.