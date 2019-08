Johnson se snaží rozbít unijní jednotu, tlačí na otevření jednání o dohodě | E15.cz

Hlavním problémem, který brání dosažení oboustranně přijatelné dohody o odchodu, zůstává takzvaná irská pojistka. Premiér Boris Johnson ji označil za nedemokratickou a žádá její zrušení. Dublin však zůstává v záležitosti neústupný. Irský předseda vlády Leo Varadkar prohlásil, že jeho země se Londýnem nenechá šikanovat. Republikánská strana Sinn Féin hrozí referendem o sjednocení zeleného ostrova. Pojistka má zajistit, že po brexitu nevznikne mezi Británií a Irskem "tvrdá hranice" s veškerými kontrolami, což by značně zkomplikovalo život místním a v rizikovém regionu by mohlo znovu vyvolat napětí. Její kritici se ale bojí ohrožení územní celistvosti království a jeho nedostatečného odříznutí od unijních struktur. Varadkar uplynulý týden zdůraznil, že se hodlá držet dosavadního postoje. "Brexit nebyl náš nápad," řekl médiím poté, co telefonicky hovořil s Johnsonem. Šéf vlády v Dublinu však není ve snadné pozici, jelikož dostupné studie naznačují, že Irsko by neřízeným brexitem utrpělo zvlášť silně. Uvádějí kupříkladu, že by v jeho důsledku mohlo přijít o 85 tisíc až sto tisíc pracovních míst. Objevují se tak úvahy, že by Varadkar nakonec mohl Johnsonovi ustoupit, zvlášť pokud výhled brexitu bez dohody nahlodá odhodlanost i jiných evropských zemích. I kdyby se tyto spekulace naplnily, bude to patrně až zcela na poslední chvíli. Do hry se navíc snaží co nejvíce zasáhnout irští republikáni. Podle Sinn Féin je nepředstavitelné, aby případný brexit bez dohody nebyl následován hlasováním o sjednocení Irska. "Prvky našeho politického establishmentu nám tvrdí, že nyní není čas na diskusi o irské jednotě. To se mýlí. Nyní je přesně ten správný čas na diskusi," vzkázala do Londýna šéfka strany Mary Lou McDonaldová.