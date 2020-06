Trump mobilizuje veškeré dostupné ozbrojené složky | E15.cz

"Skončíme nepokoje a bezpráví, které se v naší zemi rozšířily," řekl Trump v pondělí večer (místního času) v Růžové zahradě Bílého domu. "Jsem váš prezident práva a pořádku," dodal.

Již týden pokračuje napříč Spojenými státy vlna protestů proti policejní brutalitě, kterou spustila Floydova smrt při policejním zásahu ve městě Minneapolis. Z některých míst byly v uplynulých nocích hlášeny střety policie s demonstranty, rabování a zapalování aut. V neděli téměř ve 40 městech USA platil noční zákaz vycházení.

Pokud si starostové měst a guvernéři států nedokážou s nepokoji poradit, bude nasazena armáda, pohrozil Trump. Nejvyšší představitel USA již dříve vyzýval představitele místní samosprávy k tvrdšímu postupu proti demonstracím a kritizoval je, že jejich dosavadní kroky jsou slabošské.

"Pokud se město nebo stát bude zdráhat učinit nezbytná opatření, nasadím armádu Spojených států a problém za vás rychle vyřeším," řekl Trump.

Prezident nadto oznámil opatření na ochranu hlavního města Washingtonu, kde se protesty, zčásti násilné, v posledních dnech rovněž odehrávaly. Je to ostuda, řekl Trump a sdělil, že v metropoli budou nasazeny tisíce těžce ozbrojených vojáků a policistů. Kvůli nečekané intenzitě demonstrací v blízkosti Bílého domu se Trump v pátek podle agentury AP asi na hodinu musel ukrýt do nouzového bunkru v prezidentské rezidenci.

S cílem "zvýšit na nejvyšší míru přítomnost policejních sil" v americké metropoli dnes ministerstvo spravedlnosti nasadilo příslušníky několika federálních agentur, které pod něj spadají - mezi nimi Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), amerického protidrogového úřadu (DEA) či federálního Vězeňského úřadu (BP). "Dnes prezident nařídil ministru spravedlnosti (Williamu) Barrovi vést úsilí o prosazení práva s cílem obnovit pořádek v hlavním městě Washingtonu," sdělila k tomu mluvčí ministerstva Kerri Kupecová.

Protesty a nepokoje z minulých dnů připodobnil Trump k terorismu. "Organizátorům terorismu" připomněl, že jim hrozí "dlouholeté tresty vězení". Spojené státy podle něj potřebují bezpečnost a nikoliv anarchii, spravedlnost a nikoliv chaos. "To je naše mise a my zvítězíme," dodal.

Několik minut před Trumpovým projevem začali policisté a členové národní gardy agresivně zatlačovat stovky demonstrantů, kteří se shromáždili na náměstí Lafayette Square naproti Bílému domu, uvedla agentura AP. Poté, co byli účastníci protestu z náměstí vytlačeni, se po něm Trump prošel k nedalekému episkopálnímu kostelu sv. Jana. S biblí v ruce se pak před ním nechal fotografovat.

Demokratický guvernér státu New York Andrew Cuomo tento krok odsoudil. Prezident podle něj "použil vojenskou sílu k potlačení pokojného protestu, jen aby se mohl před kostelem vyfotografovat". "Pro prezidenta je to vše jenom televizní reality show," napsal Cuomo na twitteru. "Ostuda!"

Na dramatický vývoj událostí reagoval i předpokládaný demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden. Trump "používá americkou armádu proti Američanům", napsal Biden s tím, že v případě svého zvolení představí do sto dní plán na řešení "institucionálního rasismu" v USA.

Demonstrace se v noci na dnešek nekonaly pouze ve Washingtonu, ale také New Yorku, Los Angeles, Atlantě, Philadelphii, Dallasu a dalších městech USA, a to i přes zákazy vycházení, které mnohé radnice vyhlásily ve snaze předejít násilnostem. Na známé newyorské obchodní třídě Pátá avenue se odehrál minimálně jeden případ rabování, kdy vzal dav útokem prodejnu bot a oblečení. V Buffalu najelo podle agentury AP auto do policistů a alespoň jednoho z nich srazilo.

Guvernér státu Illinois Jay Robert Pritzker řekl televizi CNN, že Trumpův plán vyslat armádu do jednotlivých států USA nemá oporu v zákonech. Podle michiganské guvernérky Gretchen Whitmerové by Trump by k něčemu takovému potřeboval souhlas guvernérů. Trump by podle CNN mohl využít zákon o vzpouře z roku 1807, který rozmístění armády na americké půdě sice umožňuje, přesné okolnosti nasazení jsou ale předmětem právních sporů.