Katar zakázal alkohol na stadionech, Budweiser našel řešení | E15.cz

Prodej alkoholu na katarských stadionech byl zakázán dva dny před začátkem mistrovství navzdory tomu, že Budweiser měl podepsanou smlouvu s FIFA na dodávky piva údajně v hodnotě 75 milionů dolarů, tedy 1,7 miliardy korun. Pivovar to na svém twitterovém účtu lakonicky komentoval slovy „no to je tedy trapné“, ale následně příspěvek smazal. Informuje o tom britský zpravodajský web The Guardian.

Rozhodnutím pořadatelů padla část marketingových plánů pivovaru, neboť se prudce snížila přítomnost značky Budweiser na šampionátu. Verdiktem však podle aktuálních zpráv nemá být zasažena nejpodstatnější část marketingové spolupráce, což jsou televizní reklamy s fotbalovými celebritami Lionelem Messim a Neymarem juniorem.

Největší světový pivovar Anheuser-Busch InBev a jeho značka Budweiser pak našly cestu, jak smysluplně využít pivní zásoby připravené pro tisíce fanoušků. Pivovar na Twitteru oznámil, že pivo poputuje 18. prosince k vítěznému týmu. „Nový den, nový tweet. Vítězná země získá neprodaná piva. Tak schválně, kdo bude tím šťastným?“ napsal Budweiser v příspěvku, ke kterému připojil fotografii obřích skladových zásob.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1