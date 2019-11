Kauza Gorila ztrácí výbušnost, přesto je Penta na Slovensku pod politickým tlakem | E15.cz

Restart kauzy Gorila vystavil investiční skupinu Penta u slovenských sousedů do ohniska politických půtek. Část opozice začala připravovat návrhy zákonů, které by Pentu omezily ve zdravotnickém a mediálním byznysu. Pro legislativní návrhy se vžilo pojmenování lex Haščák podle spolumajitele Penty a jednoho z aktérů Gorily Jaroslava Haščáka.

První návrh hodlá znemožnit křížové vlastnictví ve zdravotnictví, což je případ Penty. Vedle sítě nemocnic Svet zdravia a poliklinik ProCare tam provozuje ještě zdravotní pojišťovnu Dôvera a lékárny Dr. Max. Jen v nemocnicích skupiny pracuje na Slovensku kolem sedmi tisíc lidí. Penta by se musela pod hrozbou finančních sankcí do dvou let rozhodnout, co si ze zdravotnického portfolia ponechá, a co naopak prodá. Už přechodné období by provázela určitá omezení.

„Nejdůležitější je omezit moc skupiny Penta, která si dokáže ve zdravotnictví přelévat peníze podle své libovůle,“ řekl během představování návrhu Miroslav Beblavý, jenž je programovým lídrem aliance strany Progresivní Slovensko a malého uskupení Spolu. Tyto poměrně nové partaje se pokusí dostat do slovenského parlamentu za pár měsíců poprvé. Už nyní však mají několik poslanců z řad přeběhlíků. Lex Haščák by rádi dostali už na prosincové jednání Národní rady.

Investiční skupina tvrdí, že jde o součást předvolební kampaně a populistický nesmysl. „Záměr neřeší kauzu Gorila, ale má ambici ohrožovat to málo, co ve slovenském zdravotnictví spolehlivě funguje. Samotný záměr má přitom prvky nuceného vyvlastnění a domníváme se, že by byl s největší pravděpodobností protiústavní,“ řekl mluvčí Penty Martin Danko.

Druhý legislativní návrh se týká vlastnictví médií. „Návrh má zabránit tomu, aby velká média vlastnili lidé, kteří ve velkém podnikají se státem,“ uvedl šéf strany Spolu Beblavý. A to se opět týká Penty. Na Slovensku skupina spoluvlastní nejčtenější deník Sme a ekonomický týdeník Trend.

Napjaté vztahy mezi Pentou a státem se na Slovensku letos projevily rovněž soupeřením o výstavbu nové moderní nemocnice v Bratislavě. Penta aktuálně ve slovenské metropoli buduje nové nemocniční zařízení se 400 lůžky a investicí přes šest miliard korun. V době, kdy už Penta začala stavět, se na dohled od její lokality rozhodl postavit novou univerzitní nemocnici také stát.