Kde se nejlépe žije cizincům? Vede stabilní a bezpečné Švýcarsko. Podívejte se na přehled | E15.cz

Nejlepší zemí pro život a práci z pohledu cizince je Švýcarsko. Ukázal to pravidelný výzkum banky HSBC . Zemi do čela žebříčku pomohla její dlouhodobá ekonomická a politická stabilita, což je v době rostoucí globální nejistoty pro profesionály žijící a pracující v zahraničí stále důležitější téma.

Švýcarsko se na vrchol žebříčku dostalo vůbec poprvé, na první příčce vystřídalo Singapur, který se na ní držel po pět let v řadě. Letos asijská země klesla na druhou pozici. Třetí skončila Kanada, která se také dlouhodobě umisťuje na předních příčkách v průzkumu.

Celých 82 procent expatů, tedy lidí dlouhodobě žijících v zahraničí, uvedlo, že se po přestěhování do Švýcarska jejich kvalita života oproti vlasti zvýšila. Respondenti na Švýcarsku mimo jiné oceňují nízkou míru znečistění životního prostředí a nízkou míru kriminality. Dvě třetiny expatů tvrdí, že se v zemi cítí ve srovnání se svou domovinou bezpečněji.

Švýcarsko exceluje i v ekonomických ohledech. Průměrná roční mzda expatů zde dosahuje skoro 112 tisíc dolarů (2,5 milionu korun), zatímco globální průměr mezd lidí pracujících v zahraničí činí 76 tisíc dolarů (1,7 milionu korun). Lidé také oceňovali hospodářskou stabilitu hostitelské země. „V roce, kdy skoro polovina expatů na světě vyjádřila obavy z ekonomické situace země, ve které žijí, vyslovilo takovou výhradu jen 20 procent cizinců žijících ve Švýcarsku,“ uvádí průzkum HSBC. Obavy z dalšího politického vývoje země pak vyjádřilo ještě méně cizinců.

Přestože Singapur sestoupil na druhé místo, stále zůstává nejlepší destinací na světě pro expaty s dětmi, kteří vysoce hodnotí tamní vzdělávací systém. Jako největší výhody života v Kanadě cizinci uvádějí vyšší kvalitu života a relativně nižší životní náklady. „Skokanem roku“ v žebříčku se stalo Španělsko, které si polepšilo o deset pozic na čtvrtou příčku. Pětici nejlepších uzavírá Nový Zéland.

Česko v průzkumu nefiguruje. Ze sousedních zemí do něj HSBC zahrnuje Německo, které spadlo ze třetí na osmou pozici a Polsko. To si naopak z pohledu expatů výrazně polepšilo – z loňské 23. na 13. příčku. V případě našich západních sousedů expati kriticky hodnotí především obtíže při usidlování se v nové zemi. Respondenti radí před stěhováním do Německa absolvovat alespoň základní kurz němčiny. „Pro práci to není nezbytně nutné, ale hodně vám to pomůže při hledání místních přátel,“ uvedl jeden z dotázaných expatů. Těm, kteří se stěhují do Polska, HSBC doporučuje, aby si najali zkušeného účetního, protože tamní daňové zákony jsou komplikované, obzvláště v případě, když má pracovník příjmy ze zahraničí.