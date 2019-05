Konec Mayové? Rezignaci podá v pátek, tvrdí britská média | E15.cz

Britská premiérka Theresa Mayová, která kvůli svému brexitovému plánu čelí od středy revoltě ve vládě, oznámí v pátek rezignaci. Tvrdí to deník The Times a server Business Insider. Spojenci šéfky kabinetu podle The Times soudí, že Mayová ohlásí demisi po setkání s předsedou takzvaného Výboru 1922, který sdružuje konzervativní poslance bez vládních funkcí.