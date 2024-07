Pražské letiště i systémy Generali České pojišťovny fungují po pátečním globálním výpadku IT služeb standardně. Řetězec lékáren BENU prozatím obnovil provoz ve 220 pobočkách, na opravách v dalších 35 technici pracují. Na festival Colours of Ostrava už také míří íránsko-nizozemská zpěvačka Sevdaliza, jejíž páteční koncert rovněž zhatil výpadek IT systémů.