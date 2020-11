Londýn a Brusel se blíží brexitové dohodě | E15.cz

Naděje na dohodu žije

Vyjednavači za Velkou Británii a Evropskou unii jsou údajně blízko kompromisu v jednom z nejspornějších bodů, který brání uzavření brexitové dohody. Jde o rybářský průmysl. Unie si přála, aby evropským rybářům zůstal zachován přístup do britských vod i po skončení přechodného období, což Londýn posledních osm měsíců striktně odmítal.

Podle agentury Bloomberg se nyní zdá, že obě strany v této otázce konečně nalezly společnou řeč. Zažehla se tak naděje, že by dohoda mohla být podepsána během listopadu. Jedná se o velmi překvapivou zprávu, neboť jak Británie, tak Francie dávaly ještě před pár týdny najevo, že v tomto bodě rozhodně neustoupí, ačkoli rybářství tvoří jen nepatrný zlomek jejich ekonomik.

Gruzínci se bouří

V Gruzii se o víkendu uskutečnily parlamentní volby, které podle téměř úplných výsledků přesvědčivě vyhrála vládní strana Gruzínský sen miliardáře Bidziny Ivanišviliho. Získala 48,1 procenta hlasů. Poražená opozice však sčítání hlasů označila za zfalšované a svolala do Tbilisi své příznivce.

Už včera se v hlavním městě sešly tisíce lidí a další masové protesty se chystají za týden. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) uvedla, že na základě zprávy od mezinárodních pozorovatelů se volby konaly v souladu se základními svobodami a zásadami politické soutěže. Určité nedostatky nicméně objevila.

Těžký týden pro akcie

Americké i evropské burzy mají za sebou nejhorší týden od března. Zavinila to především nejistota způsobená druhou vlnou pandemie koronaviru a opětovným uzavíráním ekonomik. Index Dow Jones za minulý týden prudce klesl o 6,47 procenta, S&P 500 ubral 5,64 procenta a Nasdaq Composite 5,51 procenta. Evropa je na tom podobně. Německý DAX ztratil v uplynulém týdnu 8,61 procenta, francouzský CAC 6,34 procenta a britský FTSE 4,83 procenta. Panevropský STOXX Europe 600 oslabil o 5,56 procenta.

První na světě

Singapurský hedgeový fond QQQ Capital Management spravovaný čínským investorem Čchien Jung-čchiangem navýšil své zisky mezi letošním lednem a zářím o 275 procent. Stal se tak aktuálně nejúspěšnějším hedgeovým fondem na světě. Minulý měsíc jeho aktiva dosáhla jedné miliardy dolarů, tedy zhruba 23,4 miliardy korun. Čchien Jung-čchiang investoval více než třetinu aktiv fondu do čínských vzdělávacích společností.

