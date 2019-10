Británie má plán, čím nahradit irskou pojistku | E15.cz

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v telefonátu s britským premiérem Borisem Johnsonem uznal pokrok v částech nového brexitového návrhu, který obdržel z Londýna. Zároveň však dodal, že problémy spojené s budoucím režimem na hranici Irska a Severního Irska a náhradou za takzvanou irskou pojistku přetrvávají a bude je nutné dále řešit. Uvedla to EK s tím, že text návrhu nyní podrobně prozkoumají její právní experti.

Podle serveru televize Sky News chce britská vláda pojistku nahradit směsicí kontrol v přístavech v Irském moři a mimo irsko-severoirskou hranici. Plán počítá mimo jiné s tím, že Severní Irsko, které je součástí Spojeného království, by nezůstalo v celní unii s EU, ale po dobu čtyř let by setrvalo v unijním jednotném trhu pro zemědělské a průmyslové zboží. Severoirský regionální parlament by měl podle návrhu právo se k plánu vyslovit a poté každé čtyři roky hlasovat o tom, zda v tomto režimu pokračovat.

Evropskou unii Británie v dopise předsedovi Evropské komise Jeanu-Claudeovi Junckerovi vyzývá, aby se jejím plánem seriózně zabývala. Varuje před rizikem neřízeného brexitu, který by byl podle Londýna „selháním státnictví, za které bychom byli všichni odpovědní“.

Evropská komise podle serveru BBC News uvedla, že britský návrh „objektivně“ prostuduje. Agentura Reuters ale soudí, že plán Spojeného království se nejspíš u sedmadvacítky setká s chladným přijetím. Mluvčí premiéra Borise Johnsona uvedl, že předseda vlády ještě dnes bude o britském návrhu po telefonu jednat s unijními vůdci a „je připraven na období intenzivního vyjednávání“.

Do platného termínu brexitu, o němž Britové rozhodli v referendu z roku 2016, zbývá 29 dnů. EU se má odchodem Británie zabývat na svém summitu 17. října. Pokud ale jednání o alternativě k irské pojistce k ničemu nepovedou, Johnson se na vrcholnou schůzku nedostaví, napsal komentátor televize ITV s odvoláním na vládní zdroje.

Šéf labouristické opozice Jeremy Corbyn po ohlášení vládního plánu uvedl, že mu není jasné, jak by mohl nejnovější britský návrh unii přesvědčit. Podle něj z něj navíc není patrné, jak chce Londýn ochránit Velkopáteční dohodu z roku 1998, která ukončila sektářské násilí v Severním Irsku. Šéf protiunijní Strany pro brexit Nigel Farage o návrhu prohlásil, že „je jako strkat hlavu do krokodýlí tlamy a doufat v to nejlepší“.

Problém kolem irské hranice se ukázal být největším kamenem úrazu britské snahy opustit EU. Obě strany na konci roku 2017 učinily závazek, že udrží i po brexitu aktuální volný režim na irsko-severoirské hranici, Londýn ale zároveň avizoval odchod z jednotného trhu EU a z unijní bezcelní zóny.

V návaznosti na zmíněný závazek bylo do návrhu „rozvodové“ dohody zahrnuto opatření známé jako irská pojistka pro případ, že by se v budoucích jednáních o ekonomickém partnerství Británie s EU nepodařilo nalézt jiné řešení pro zachování statusu quo v Severním Irsku. Dojednaný mechanismus by udržel celou Británii v celní unii evropského bloku, přičemž Severní Irsko by se navíc řídilo některými pravidly jednotného trhu. Pro Johnsonovu vládu je toto nepřijatelné a Londýn proto navrhl alternativu.