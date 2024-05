Macron jestřábem Evropy a hrozba ruského armagedonu: Vyšle NATO jednotky na Ukrajinu?

Jak moc přehnané je tvrzení, že nasazení evropských vojáků na Ukrajině navrhované francouzským prezidentem Macronem, byť i jen v omezené kapacitě jako podpůrných jednotek, nutně povede k vyhrocení konfliktu? Rusko přece nemá potenciál k tomu, aby zvýšilo eskalaci v konvenční rovině. Jiná věc je rovina „jaderná“ – v ní východní despocie šermuje ostrými slovy už dlouhá léta a se stále větší intenzitou. Pokud ale necháme Rusko na Ukrajině zvítězit, bude to pro Putina jasný signál, že mu hrozby nukleární apokalypsou mohou umožnit dobýt další země, aniž by to vyvolalo evropskou vojenskou reakci. A do takové pozice se dostat nechceme.

Článek vyšel původně na serveru Info.cz.