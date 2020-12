Maďarsko omezilo práva menšin. Kanada má největší konopnou firmu | E15.cz

Maďarsko bojuje proti LGBT komunitě

Maďarští zákonodárci včera odhlasovali dodatky k ústavě, jež dále omezují práva sexuálních menšin. Nové zákony se týkají především zákazu adopcí dětí homosexuálními páry a stanovení toho, že pohlaví dětí je určeno při porodu a později nemůže být měněno. Konzervativní strana Fidesz premiéra Viktora Orbána, která má dvoutřetinovou většinu v parlamentu, tak zintenzivňuje negativní postoj vůči příslušníkům LGBT komunity. Ti se obávají, že by se před volbami v roce 2022 mohli stát terčem politických útoků vzhledem k tomu, že například v Polsku byl odpor proti „LGBT ideologii“ jedním z klíčových témat vládní strany Právo a spravedlnost.

Řecko výrazně zvýší výdaje za obranu

Řecký parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Vyplývá z něj, že země zvýší výdaje za armádní výzbroj o 57 procent. Celkem do obrany investuje 5,5 miliardy eur, téměř 145 miliard korun. Stát chce koupit nové stíhačky, lodě a helikoptéry. Počet vojáků se zvedne o patnáct tisíc. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis oznámil, že bude výrazně posilovat obranu už v září. Důvodem jsou napjaté vztahy s Tureckem. Řecko navzdory ekonomickým problémům už loni investovalo do armády 2,3 procenta HDP, přibližně dvakrát více než stejně lidnaté Česko.

Akcie převážně rostly, dařilo se Applu

Americké burzy včera posilovaly. Vzhůru je táhly například akcie Applu, které vyrostly o pět procent. Technologická společnost totiž oznámila, že v příštím roce zvýší téměř o třetinu výrobu telefonů iPhone. Všechny tři hlavní indexy zpevnily více než o jedno procento a přiblížily se rekordním hodnotám. Rostly také akciové trhy v západní Evropě. Výjimkou byl pouze britský FTSE 100, jenž oslabil o 0,28 procenta.

Fúze konopných firem

Kanadská společnost Aphria, která vyrábí léčivé a rekreační konopí, se sloučí se svým konkurentem – firmou Tilray. Vznikne tak dosud největší podnik v rychle se rozvíjejícím konopném průmyslu, který nahradí Tilray v indexu Nasdaq Composite. Tržní hodnota nové společnosti se odhaduje na 4,8 miliardy kanadských dolarů, kolem 81,5 miliardy korun. Roční tržby sloučených firem překonají dosavadního lídra trhu, americký Curaleaf Holdings. Akcionáři Aphrie budou nově vlastnit 62procentní podíl v Tilrayi. Užívání konopí pro medicínské i rekreační účely je v Kanadě legální.

