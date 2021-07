Evropská komise schválila pomoc německým aerolinkám Condor | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Budapešť bojuje s inflací

Maďarská centrální banka pokračuje ve zvyšování základní úrokové sazby. Instituce včera rozhodla o jejím zvednutí o 0,3 procentního bodu na 1,2 procenta. To je více než očekávali analytici. Banka tím reaguje na rychlý růst cen. Maďarská inflace se v červnu posunula na 5,3 procenta z květnových 5,1 procenta a dostala se tak na nejvyšší hodnotu za posledních bezmála deset let. Centrální banka by inflaci ráda stlačila pod čtyři procenta. Maďarsko, jako první stát Evropské unie, letos zvýšilo základní úrokovou sazbu už podruhé. Česká národní banka změnila svou základní úrokovou sazbu zatím jednou na konci června. Naopak Evropská centrální banka stále ponechává měnovou politiku beze změn.

Biden se opřel do Putina

Prezident USA Joe Biden v úterý varoval před ruskou dezinformační kampaní. Moskva se podle šéfa Bílého domu pokusí ovlivnit volby do amerického Kongresu, které jsou plánované na rok 2022. Američané v nich budou rozhodovat o obsazení celé Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu. „Ruské snahy jsou jednoznačným narušením naší suverenity,“ uvedl Biden. Ruský prezident Vladimir Putin je podle něj nebezpečný, protože vlastní „nukleární zbraně, ropu a nic víc“. Bidenovy čerstvé slovní výpady proti Rusku jsou trochu překvapivé. Přicházejí totiž jen měsíc poté, co se americký prezident osobně setkal s Putinem ve Švýcarsku. Oba lídři tehdy označovali vzájemnou schůzku za konstruktivní a vyjádřili zájem snížit vzájemnou nevraživost.

Z trhů a burz

Akcie v Evropě i USA zlevnily

Americké akcie v úterý padaly. Nedařilo se technologickým gigantům Applu, Alphabetu a Microsoftu, přestože tyto firmy po skončení obchodování oznámily velmi pozitivní hospodářské výsledky. Index S&P 500 klesl o 0,47 procenta. Dow Jones odepsal 0,24 procenta a Nasdaq Composite se propadl o 1,21 procenta. Výprodej cenných papírů včera převládl také na druhé straně Atlantského oceánu. Panevropský ukazatel STOXX Europe 600 se snížil o 0,54 procenta. Německý DAX odevzdal 0,64 procenta. Ve ztrátě zakončil i francouzský CAC 40 (-0,71 procenta) a britský FTSE 100 (-0,42 procenta).

Condor dostane od státu půl miliardy eur

Evropská komise v úterý schválila státní pomoc pro německé aerolinky Condor. Německo do letecké společnosti napumpuje 525,3 milionu eur, téměř 13,5 miliardy korun. Část této sumy má pokrýt náhradu škod, způsobenou současnou koronakrizí a zbytek je určený na restrukturalizaci podniku. Německá vláda zachraňovala Condor už v roce 2019, kdy zkrachovala mateřská firma těchto aerolinek, britská cestovní kancelář Thomas Cook. Stát tehdy Condoru poskytl úvěr ve výši 380 milionů eur. O koupi aerolinek měla v minulosti zájem polská společnost PGL, majitel letecké firmy LOT, od transakce nicméně loni sešlo.

Tweet dne

Před dvěma lety jsem psal, že pokud státy zavedou digitální daň, zvedne Google své ceny o tuto daň.



No, a co si myslíte, že se stalo? https://t.co/xRqcSxtDFH#PPC bude stát více. pic.twitter.com/61hUGs5ep6 — Robert Němec (@Robert_Nemec) July 27, 2021

