Madrid bude pravicový. Rybolov – jablko sváru mezi Brity a Francouzi | E15.cz

Top události

Lidovci v Madridu výrazně posílili, ale stačit to nebude

Španělská Lidová strana, která je na celostátní úrovni v opozici, zaznamenala ve volbách do regionálního parlamentu v Madridu jasné vítězství. Partaj, kterou do klání vedla stoupající hvězda konzervativní scény Isabel Díazová Ayusová, zřejmě zdvojnásobila počet mandátů. Stejně jí to však nebude stačit k většině a její vládnutí patrně bude záviset na účasti či spíše toleranci krajně pravicové strany Vox.

V zemi vládnoucí socialisté utrpěli jednoznačnou porážku, do klání se patrně promítl přístup stran k pandemii. Díazová Ayusová odporovala centrální vládě otevřenými obchody a bary a hlasování stavěla jako volbu mezi socialismem a svobodou. Dosavadní lídr formace Podemos Pablo Iglesias, který se nedávno z vlády stáhl do Madridu, ohlásil v reakci na výsledek odchod z politiky.

Francie hrozí ostrovu Jersey kvůli rybolovu

Postbrexitové spory o přístup rybářů do vod u Normanských ostrovů mohou dopadnou na ostrov Jersey, závislé území britské koruny. Francouzská ministryně pro moře Annick Girardinová pohrozila, že by kus pevniny mohl být odříznout od elektrické energie přiváděné podmořskými kabely z Francie.

Ministryni rozhněvalo několik desítek rybolovných licencí udělených Londýnem, které podle ní obsahují podmínky a kritéria, o nichž bylo rozhodnuto jednostranně a bez vysvětlení. „Jsme připraveni uchýlit se k odvetným opatřením,“ prohlásila. „Bude mi líto, pokud k nim budeme muset přikročit, ale uděláme to, bude-li to třeba,“ dodala.

Z trhů a burz

Technologický výprodej

Americké akciové trhy za sebou nemají optimistický den, index Nasdaq Composite byl tažen dolů výprodejem technologických firem, poklesl o 1,88 procenta. Širší Index S&P 500 propadl o 0,67 procenta, zatímco Dow Jones posílil pouze o 0,06 procenta.

Kupříkladu akcie Applu šly dolů o 3,54 procenta, Amazonu o 2,2 procenta. Roli sehrálo i prohlášení ministryně financí Janet Yellenové o možném zvyšování úrokových sazeb kvůli riziku přehřívání ekonomiky. Podobně to vypadalo na trzích v Evropě, index Stoxx Europe 600 uzavřel o 1,4 procenta níže.

Ceny ropy rostou na vlně optimismu

Ropa se díky nadějím na návrat do normálního života alespoň ve Spojených státech a Evropě v úterý vyšplhala na maxima za sedm týdnů. Cena severomořské ropy Brent vzrostla o téměř dvě procenta na 68,88 dolaru za barel, americké lehké ropy WTI 65,69 dolaru za barel.

„Zprávy z Evropy, týkající se výhledu na znovuotevření přinášejí optimismus z hlediska dalšího růstu globální poptávky,“ konstatoval podle Bloombergu Gary Cunningham z poradenské společnosti Tradition Energy. Rostou i ceny dalších komodit, včetně zemědělských jako je kukuřice a cukr.

Tweet dne

Skvělé setkání s Heikem Maasem na G7 a diskuze o Číně, Rusku, Íránu a dalších záležitostech. Německo je nepostradatelným partnerem při řešení společných výzev a prosazování společné agendy.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken si po setkání šéfů diplomacií zemí G7 pochvaloval dialog s německým kolegou, což svědčí o oteplování transatlantských vztahů po Trumpově éře.

