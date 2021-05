Zakladatelé Walmarku, bratři Walachovi, dají až polovinu majetku na charitu | E15.cz

Někdejší majitelé a zakladatelé výrobce doplňků stravy a vitamínů Walmark, bratři Adam, Mariusz a Valdemar Walachovi se rozhodli pro dobročinnost. Věnují třicet procent veškerého svého majetku na charitu. Uvedl to server Forbes.cz. Bratři Walachovi vloží část majetku do dobročinné nadace, která má vzniknout do konce letošního roku. Výši peněz na charitu bratři nechtěli upřesnit. Forbes a jím oslovení experti odhadují majetek bratrů na miliardy korun.